Kabinetschef Jambon stapt in politiek

Het brede publiek leerde Donné evenwel kennen tijdens de ­regeringsonderhandelingen in 2014, toen hij N-VA-voorzitter Bart De Wever oppikte in zijn Porsche. Hij plukte toen een boete van onder zijn ruitenwisser en gooide die op de grond. Bovendien had de wagen twee verschillende nummerplaten, waardoor een vrouw uit Houthalen-Helchteren boetes van hem in de bus kreeg. Donné excuseerde zich bij de vrouw en ruilde zijn Porsche voor een Audi.