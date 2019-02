Kabinetschef Muyters wordt nieuwe baas VDAB

Wim Adriaens, de kabinetschef van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wordt de nieuwe baas van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. De N-VA heeft zo de sleutels in handen van enkele strategische departementen.

Fons Leroy gaat binnenkort, na meer dan tien jaar aan het hoofd te staan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), met pensioen. Zijn opvolger is een pak jonger. Wim Adriaens, die nu kabinetschef is van Philippe Muyters, is amper 40.

Adriaens werkt al 2,5 jaar als kabinetschef voor Muyters, die naast Werk ook bevoegd is voor Economie en Sport. Eerder werkte hij op het kabinet van Muyters als adviseur voor begroting en economie. Daarvoor was hij actief in de federale Kamerfractie van de N-VA en op de FOD Budget en Beheerscontrole. Zijn ervaring rond arbeidsmarkt lijkt dus eerder beperkt.

Alle kandidaten die bij de Vlaamse overheid topambtenaar willen worden, ondergaan een assessment. Vervolgens hebben de topministers na gesprekken met de laatste kandidaten het laatste woord. In de laatste ronde voor de selectie had Adriaens concurrentie van een interne VDAB-kandidaat en iemand uit de privésector. De Vlaamse regering vond Adriaens de sterkste kandidaat voor de functie.

Strategisch

Hij is niet de enige kabinetschef die de overstap maakt nu het einde van de regeerperiode nadert. De vorige kabinetschef van Muyters, Koen Algoed, is topman van het departement Financiën en Begroting.

Mark Andries, de kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), is sinds dit jaar de topman van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De combinatie van die administraties - werk, economie en begroting - maakt dat de N-VA de sleutels in handen houdt van enkele strategische departementen, ook als ze geen deel meer zou uitmaken van een volgende Vlaamse regering.

CD&V

Het Departement Landbouw en Visserij, traditioneel belangrijk voor CD&V, wordt dan weer geleid door Patricia De Clercq, die daarvoor adjunct-kabinetschef van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) was.

Ook de cabinetards van CD&V belanden op enkele strategische posities. Patrick Poelmans, de adjunct-kabinetschef van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) werd onlangs topman van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.