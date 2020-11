Kabinetschef Weyts wordt VRT-regeringscommissaris

Jeroen Tiebout volgt Rudi De Kerpel op als regeringscommissaris bij de VRT. De Kerpel stapte in oktober op nadat hij in opspraak was gekomen bij een audit.

Tiebout werd in 2018 kabinetschef van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Die volgde hij in 2019 mee naar het kabinet Onderwijs. Eerder werkte Tiebout als woordvoerder van de minister. Hij zal de functie van regeringscommissaris combineren met die van kabinetschef.

Tiebout zit in de raad van bestuur en moet als regeringscommissaris toekijken of de VRT de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering nakomt. Die overeenkomst lijnt de activiteiten van de openbare omroep af en bepaalt op welke overheidsmiddelen ze recht heeft. De regeringscommissaris rapporteert rechtstreeks aan de minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Tiebout wordt, net zoals zijn voorganger De Kerpel, benoemd in naam van de N-VA. De Kerpel legde zijn functie als regeringscommissaris in oktober neer. Een auditverslag had integriteitsinbreuken aan de top van de VRT blootgelegd. Daarin werd De Kerpel vermeld. Hij had via zijn bedrijven herbruikbare bekers en boeketten geleverd voor het VRT-evenement 'De warmste week', wat onverenigbaar was met zijn functie van bestuurder.