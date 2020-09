Kakofonie aan vooravond van nieuw academiejaar

Maandag opent het Vlaams hoger onderwijs zijn deuren, maar de heropstart zal op heel uiteenlopende wijze gebeuren. Welke regels gelden nu? En maakt het wel zoveel uit voor de epidemie of er nu in geel of oranje wordt gewerkt?

Hoe gaan de lessen van start?

In het hoger onderwijs gelden twee scenario's: dat voor de hogescholen en dat voor de universiteiten. Bij de universiteiten betekent code geel dat de aula's in halve bezettingsgraad zitten. Onderwijs in kleine groepen, zoals tijdens seminaries en werkcolleges, kan evengoed met halve bezetting. Practica en labo's kunnen wel in normale bezetting doorgaan. Sowieso moeten mondmaskers gedragen worden. Vanaf code oranje wordt de capaciteit van de aula's sterk beperkt. Dan mogen aula's nog maar 20 procent worden bezet. Dat betekent in de praktijk veel meer afstandsonderwijs: het merendeel van de studenten moet de les dan live volgen via een stream, of achteraf met een opname.

Bij de hogescholen, waar doorgaans meer met kleine groepen wordt gewerkt en meer praktijklessen, geldt een andere logica. Bij geel geldt er een mix van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. In code rood, wanneer het virus volop woedt, is dat nog maar 10 procent.

Hoe zal het studentenleven eruit zien?

Het studentenleven wordt flink beperkt, maar niet alles zal onmogelijk zijn. Studentendopen, TD's, galabals of cantussen zijn uit den boze. Wel kunnen een aantal activiteiten in verenigingsverband coronaproof doorgaan, met een maximum van 50 deelnemers. Social distancing of mondmaskers zijn vereist. Echte evenementen volgen de normale protocols met een maximum van 200 aanwezigen binnen en 400 aanwezigen in buitenlucht. Daar is dan sowieso een toestemming voor nodig.

Voor fakbars gelden grotendeels de regels van de horeca, al geldt er wel een reservatieplicht en verplichte sluiting tussen 1 en 6 uur 's ochtends. Op kot mag enkel worden afgesproken met de eigen bubbel - met dus een maximum van vijf genodigden per student. In de residenties van de KU Leuven moeten studenten een mondmasker dragen in de gemeenschappelijke ruimtes. Sommige studentenrestaurants blijven volledig dicht, sommige voorzien enkel afhaalmaaltijden of werken met reserveringen.

Waar geldt welke kleurcode?

Dat loopt sterk uiteen. Aan het begin van de zomer was het de bedoeling dat heel het onderwijs - van kleuterklas tot universiteit - in eenzelfde kleurcode zouden werken, maar gaandeweg is dat systeem volledig afgebrokkeld. Midden augustus werd beslist dat er een fijnmazig systeem zou komen, waarbij lokale afwijkingen mogelijk zijn in functie van de lokale evolutie van de epidemie. Voorlopig geldt overal code geel, ook in Brussel en Antwerpen waar de expertengroep RAG heeft opgeroepen om crisisberaad te houden door het hoge aantal besmettingen. Maar zelfs binnen eenzelfde stad zal het hoger onderwijs verschillende kleurcodes toepassen.

De UGent en de UAntwerpen starten op in code oranje, om zo de druk op de rest van de bevolking te verminderen en te vermijden dat leerlingen uit het secundair naar halftijds les moeten. Maar de campussen van de KU Leuven in Gent en Antwerpen blijven voorlopig in code geel werken. Aan de VUB start men de eerste week op in geel en schakelt men de tweede week over op oranje. De KU Leuven campus in Brussel volgt dat voorbeeld. In Diepenbeek gaat de campus over op code oranje, net zoals de UHasselt zelf. Dat heeft er vooral mee te maken dat de opleidingen daar sowieso in kleine groepen werken, waardoor er nauwelijks verschil bestaat tussen code oranje en code geel.

Leuven zelf en de overige campussen blijven tot nader order in code geel werken. Van de hogescholen kiest Erasmushogeschool Brussel als enige resoluut voor code oranje. De andere hogescholen blijven de lokale kleurcodes volgen, of hebben nog geen beslissing genomen.

Wat is het beste: oranje of geel?

De impact van die keuzes is nog onduidelijk. De kleurcodes zijn niet apart opgenomen in de wiskundige modellen om de voortgang van de epidemie in te schatten. 'Maar je hebt weinig verbeeldingskracht nodig om in te zien dat eenmaal de scholen openen, het aantal contacten stijgt en de transmissie de lucht in gaat', zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de KU Leuven en de UHasselt.

Molenberghs ziet als grootste verschil tussen beide kleurcodes dat er in geel meer op kot zal verbleven worden en in oranje meer gependeld. 'In code geel is er meer les, en dus waarschijnlijk ook meer kotleven. Maar door het ontbreken van data is het moeilijk om te zeggen wat meer risico's inhoudt: pendelen of op kot blijven?' Wat alvast vaststaat, is dat bij uitbraken op campussen in het buitenland, die vooral te wijten waren aan studentenactiviteiten, niet aan de bezettingsgraad van de aula's.