Kamercommissie verklaart motie rond ideologische alarmbelprocedure ongegrond

De motie van het Vlaams Parlement rond de subsidiestop voor 'segregerende' verenigingen is ongegrond verklaard. De PS en MR onthielden zich bij de eindstemming.

De federale Kamer en Senaat moeten zich buigen over een Vlaams decreetvoorstel van de meerderheidspartijen, waarbij verenigingen die 'segregeren op basis van etniciteit' geen subsidies meer zouden krijgen. De linkse oppositie van Groen, sp.a en PVDA meende dat het voorstel discriminerend was. Daarom riep ze de ongewone ideologische alarmbelprocedure in, waardoor het federale niveau moet oordelen over het discriminerend karakter.

Wij zijn geen rechters. Yves Rigot PS-Kamerlid

De plenaire vergadering in de Kamer en de Senaat moeten nog beslissen, maar na de stemming in de Kamercommissie Grondwet zijn de standpunten van de fracties duidelijk. Eerder was duidelijk dat MR zich zou onthouden, maar ook de PS ging niet mee in het betoog van haar Vlaamse tegenhanger sp.a.

'We hebben een probleem met de inhoud van het bewuste decreet, maar de procedure is problematisch', zegt PS-Kamerlid Yves Rigot. 'Wij zijn geen rechters. Het komt de deelstaten toe hun zaken te regelen, het federale niveau moet zich bezighouden met federale bevoegdheden. Bij betwisting is het aan het Grondwettelijk Hof om zich eventueel uit te spreken.'