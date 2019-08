Kandidaat-premier wordt minister-president

Jan Jambon, het zwaargewicht van de N-VA in de regering-Michel I, wordt door zijn partij nu op Vlaams niveau uitgespeeld.

Jan Jambon, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken in de federale regering-Michel I, gaat voor de N-VA de Vlaamse formatieonderhandelingen leiden en het is ook de bedoeling dat hij minister-president wordt van de volgende Vlaamse regering. Nochtans had de N-VA Jambon, die de Kamerlijst in Antwerpen trok, uitdrukkelijk uitgespeeld als kandidaat-premier voor de volgende federale regering.

Jambon had een goede verstandhouding met premier Charles Michel (MR) en met minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Voor de post van Vlaams regeringsleider had N-VA-voorzitter Bart De Wever zich zelf gepresenteerd. Maar dat was alleen, zo blijkt nu, om de vorige minister-president Geert Bourgeois te overhalen om plaats te ruimen.

Bij een deel van de N-VA-kopstukken leeft de overtuiging dat de eerder ‘grijze figuur’ van Bourgeois mee de oorzaak was dat de vorige Vlaamse regering van de N-VA, CD&V en Open VLD onvoldoende uit de verf kwam. Met Jan Jambon zou dat anders moeten zijn.

Veiligheid

Jambon (59) kwam in 2007 in de federale Kamer, als opvolger van Kris Peeters - N-VA zat toen in een kartel met CD&V. In 2014 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in de Zweedse regering-Michel I. Hij ontpopte zich er als een pragmatische, bekwame en krachtdadige bestuurder.

Dat het veiligheidsbeleid hoog op de politieke agenda kwam te staan na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en op de Brusselse metro, maakte dat hij zich op die dossiers kon profileren. In de regering had hij een goede verstandhouding met premier Charles Michel (MR) en met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De Vlaams-nationalist werd zelfs vrij populair in Franstalig België.

In tegenstelling tot zijn partijgenoot en voormalige staatssecretaris voor Migratie Theo Francken hoedde Jambon zich voor te krasse uitspraken op Twitter. Dat neemt niet weg dat hij toch enkele keren een politiek stormpje ontketende, onder meer door het te hebben over ‘dansende moslims’ in Brussel na de aanslagen van 22 maart en zijn belofte ‘dat hij Molenbeek zou opkuisen.’ Maar hij overleefde die zonder veel kleerscheuren.

SD Worx

Zijn carrière in het bedrijfsleven - hij werkte onder meer voor hr-groep SD Worx en was algemeen directeur van Bank Card Company - heeft hem geleerd dat met een diplomatische aanpak vaak gemakkelijk resultaten kunnen worden behaald. Hij profileert zich niet als een communautaire scherpslijper, maar hij is wel een overtuigd Vlaams-nationalist.

Zijn carrière in het bedrijfsleven heeft hem geleerd dat met een diplomatische aanpak vaak gemakkelijk resultaten kunnen worden behaald.

Hij heeft een verleden in de Vlaamse Volksbeweging, waar hij een tandem vormde met Peter De Roover. Die volgde hem in 2014 naar de N-VA en werd voorzitter van de N-VA-Kamerfractie. In een interview met De Tijd in januari zei Jambon dat hij er niet rouwig om zou zijn als het onmogelijk zou blijken om een nieuwe federale regering te vormen en het land daardoor de factor onbestuurbaar zou worden.

‘Onbestuurbaarheid is geen doel dat we nastreven. Maar als het de trigger is om het confederalisme erdoor te krijgen, zou ik dat een goede zaak vinden. Uit onbestuurbaarheid kunnen creatieve of gedurfde oplossingen komen.’