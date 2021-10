Katholiek Onderwijs: 'Situatie in basisscholen onhoudbaar'

Door de hoge besmettingscijfers bij kinderen jonger dan twaalf gaan veel basisscholen dicht. De topman van het Katholiek Onderwijs noemt de situatie onhoudbaar en roept op de quarantaineregels te herdenken.

Door de stijging van de besmettingscijfers moeten almaar meer scholen tijdelijk sluiten, omdat te veel leerlingen of leraars in quarantaine moeten. Dinsdag bleven acht basisscholen dicht, omdat het virus zeker bij ongevaccineerde min-12-jarigen sneller circuleert.

In een persbericht werpt Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, de vraag op of de huidige quarantaineregels nog werkbaar zijn. 'De quarantaines stapelen zich op en we gaan van de ene schoolsluiting naar de andere', klinkt het. 'Wat is precies het risico van kinderen die besmet raken? De besmettingscijfers onder de kinderen stijgen, maar er zijn nauwelijks ziektesymptomen.'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) versoepelde de meeste regels in de scholen midden september. De mondmaskerplicht verdween en klasgenoten van een besmette leerling moesten niet langer in quarantaine tot ze een tweede negatieve coronatest hadden afgelegd. Wie een eerste negatieve coronatest aflegt, hoeft niet meer in quarantaine. Een klas moet wel nog volledig in quarantaine als meerdere besmettingen in één week worden vastgesteld.

Sluitingen vermijden

Boeve wil schoolsluitingen te allen prijze vermijden. 'Vooraleer we opnieuw een stolp plaatsen boven ons onderwijs, moeten we vooral kijken naar maatregelen in de brede samenleving. De ingrijpende veiligheidsmaatregelen op scholen laten ernstige sporen na op het welbevinden en de leervoortgang van onze leerlingen. Daarnaast hebben we nood aan een plan om kinderen zo snel mogelijk te vaccineren.'