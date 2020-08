Katholiek onderwijs breekt lans voor afstandsonderwijs

Secundaire scholen die digitaal afstandsonderwijs willen organiseren mogen niet worden afgeremd. Dat zegt de topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve in De Standaard.

Vrijdag werd beslist dat de secundaire scholen in de code geel geen vier, maar vijf dagen per week les op school kunnen geven. Eind juni beweerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nochtans dat hij afstandsonderwijs structureel wilde verankeren na corona. Een dag in de week op afstand lesgeven zou het risico op besmettingen verminderen, maar ook een eerste stap zijn naar onderwijsinnovatie. Weyts maakte toen 35 miljoen euro vrij voor ICT-middelen in de klas.

Voor de scholen die willen inzetten op digitaal lesgeven is het voorlopig onduidelijk of ze al dan niet kunnen doorgaan met hun plannen. Lieven Boeve Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Hoewel de meeste scholen blij zijn met de aanpassing naar voltijds lesgeven op school, zijn een aantal ook teleurgesteld. Zij willen van de coronacrisis gebruikmaken om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, zeker in de hogere jaren.

'Wie voltijds fysiek wil blijven lesgeven, moet dat zeker kunnen', zegt Boeve. 'Maar de scholen die willen inzetten op digitaal lesgeven en afstandsonderwijs mogen we niet afremmen. Voor die scholen is het voorlopig onduidelijk of ze al dan niet kunnen doorgaan met hun plannen.'