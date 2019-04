Katholiek onderwijs in defensief over dalende kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs gaat er fors op achteruit. De N-VA en Open VLD wijzen met de vinger naar de top van het katholiek onderwijs. ‘Stop met nodeloze hervormingen.’

Het Vlaams onderwijs behoort niet langer tot de wereldtop. De afgelopen 15 jaar gaat Vlaanderen er in verschillende onderwijsstudies op achteruit. Dat geldt zowel voor het gemiddelde niveau als voor de toppers. Een nieuwe studie van de KU Leuven, waarover De Morgen gisteren berichtte, legt de vinger opnieuw op die wonde. De studie combineert meerdere internationale onderzoeken van de afgelopen jaren waaruit blijkt dat de achteruitgang zowel voor de leesvaardigheid als voor wiskunde geldt.

De daling is bovendien niet volledig te verklaren door de diversere leerlingenpopulatie waarvan een deel thuis geen Nederlands spreekt. Zelfs als de resultaten gefilterd worden op de thuistaal of het opleidingsniveau van de moeder gaat de kwaliteit er op achteruit.

Hervormingen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat de signalen niet nieuw zijn en dat ze na 15 jaar ‘palaveren’ werk heeft gemaakt van onder meer de modernisering van het secundair onderwijs, de hervorming van de lerarenopleiding en nieuwe eindtermen die de minimumdoelen vastleggen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Volgens haar zijn nu vooral inspanningen in het basisonderwijs nodig.

De coalitiepartners N-VA en Open VLD willen vooral dat het onderwijs zelf in actie schiet. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten riep Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, gisteren op ‘te stoppen met aan politiek te doen en aan de slag te gaan’. Voor Rutten moet de drempel laag en de lat hoog. ‘Gaan voor goud is de opdracht. Dat doe je door leerlingen uit te dagen en door leerkrachten te laten doen waar ze goed in zijn: lesgeven.’

We zijn in het onderwijs afgegleden naar pretpedagogie. bart de wever partijvoorzitter N-VA

Ook N-VA-partijvoorzitter De Wever, wiens partij graag de volgende minister van Onderwijs wil leveren, legt de bal in het kamp van de katholieke onderwijskoepel. ‘Het katholiek onderwijs heeft de lat altijd hoger gelegd. Dat heeft het blijkbaar losgelaten’, zei hij in het VRT-programma ‘Terzake’. ‘We zijn afgegleden naar pretpedagogie.’

De Wever verwijst naar de hervorming van het secundair onderwijs en het idee van een brede eerste graad waarbij leerlingen pas op 14 jaar hun studiekeuze maken. ‘Vroeger was het katholiek onderwijs een baken tegen dat soort vernieuwingen. Vandaag lijkt de koepel bijna de ergste promotor van die nivellering naar beneden. Weg met Latijn, weg met de colleges, een brede eerste graad.’

Minimumlat

Volgens Boeve klopt dat niet. Hij wil vooral weg van de exclusieve focus op de eindtermen. ‘Die eindtermen zijn belangrijk om het minimum te bepalen, maar als je er te veel de focus op legt, dagen we niet alle leerlingen voldoende uit. Als we alleen daarop focussen, nivelleren we nog meer naar beneden. We moeten elke leerling op zijn niveau uitdagen.’

Als je te veel de focus op de eindtermen legt, dagen we niet alle leerlingen voldoende uit. lieven boeve topman katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs is volgens hem al in actie geschoten, bijvoorbeeld door een actieplan voor begrijpend lezen. ‘Maar vergeet ook de context niet. De klassen zijn diverser en groter geworden. Dat zet extra druk op leerkrachten. Er is ook nog altijd geen actieplan voor het basisonderwijs. Investeren in onderwijs is nodig.’

De discussie komt hoe dan ook op het bord van de volgende minister van Onderwijs. In december verschijnen de resultaten van het driejaarlijkse PISA-onderzoek, een internationale onderwijsvergelijking. Experts gaan er vanuit dat Vlaanderen ook daarin verder zal wegzakken.