Katholiek onderwijs schrapt uur Nederlands

Meer dan 300.000 scholieren in Vlaanderen ruilen binnen een jaar een uur Nederlands in voor mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap. De N-VA vindt dat geen goed idee.

Vanaf september 2019 krijgen leerlingen van katholieke secundaire scholen het nieuwe vak 'mens en samenleving', waarin mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap centraal staan. Dat zegt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maandag in een interview in De Morgen.

'Mens en samenleving' zal in het eerste jaar twee uur per week innemen en draait om mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap,' legt Boeve uit. Voor de lessen zullen vooral leerkrachten economie en humane wetenschappen worden ingezet. Zij kunnen rekenen op speciale nascholingstrajecten.

Voor het nieuwe vak moet wel plaats worden gemaakt in het lesrooster: Nederlands gaat van vijf lesuren naar vier. 'Er valt een uur weg, maar we zorgen er via onze leerplannen voor dat de eindtermen Nederlands voluit gerealiseerd zullen worden', zegt Boeve.

Regeringspartij N-VA heeft moeite met de plannen van het katholiek net. 'Ik denk dat Nederlands het laatste vak is waarop we moeten besparen', aldus onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). 'In het eerste jaar hangen alle vakken samen met begrijpend lezen en we krijgen overal te horen dat het misloopt.'