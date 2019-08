Katholiek onderwijs zet zich schrap voor machtsstrijd

Johan Bonny, de voorzitter van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die koepel is met twee derde van de leerlingen de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen.

De Vlaamse onderwijswereld zet zich schrap voor een stevige botsing met de nieuwe Vlaamse regering, waarover de N-VA, Open VLD en CD&V in volle onderhandeling zijn. N-VA en Open VLD willen snoeien in centen voor koepels.

De N-VA wil niet alleen snoeien in het geld dat naar de onderwijskoepels vloeit. Het katholiek onderwijs vreest ook dat het zijn macht over wat er in de scholen gebeurt, moet afgeven aan de regering en dat dat zal wegen op de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit een brede rondvraag naar aanleiding van de reeks ‘De Nieuwe Schoolstrijd’.

‘De overheid trekt meer bevoegdheden naar zich toe. Dat vertaalt zich in steeds meer regelgeving en controle’, zegt bisschop Johan Bonny, de voorzitter van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat met twee derde van de leerlingen de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen is. ‘De vrijheid van onderwijs staat onder druk’, waarschuwt Bonny.

Concreet willen de N-VA en Open VLD dat minder geld naar tussenstructuren zoals de onderwijskoepels en de pedagogische begeleiding gaat, waardoor meer geld in de klas kan worden geïnvesteerd.

Nu de kwaliteit van het onderwijs daalt, pleit N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn startnota voor de Vlaamse regering voor een vorm van centrale examens die voor alle scholen in Vlaanderen gelijk zijn. De onderwijskoepels zien dat als een manier om meer macht naar de overheid te trekken. Ze vragen vertrouwen in het onderwijs zelf.

N-VA-stempel

Zowel de N-VA als Open VLD heeft interesse in de portefeuille Onderwijs. Bij de Vlaamse liberalen circuleerde deze week de naam van voorzitster Gwendolyn Rutten, terwijl bij de N-VA de naam van Theo Francken de ronde doet. Beide partijen willen de macht van de onderwijskoepels inperken. Zelfs als Onderwijs bij de liberalen belandt, zal de N-VA-stempel op het Vlaams onderwijsbeleid duidelijk te herkennen zijn, luidt het.

CD&V deelt de vrees van het katholiek onderwijs, maar staat vrij geïsoleerd in de regeringsonderhandelingen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is bang voor een open oorlog tussen De Wever en Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, als de N-VA Onderwijs zou krijgen. ‘Zo’n open persoonlijkheidsoorlog zou nefast voor het onderwijs zijn. Het onderwijs verdient beter’, zegt Crevits.