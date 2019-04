Kennis Nederlands gaat er op achteruit

Wiskunde

Voor wiskunde bij de 14-jarigen is het beeld meer divers. De leerlingen scoren beter dan de vorige peilingsproef voor omgaan met data of ruimtemeetkunde. Voor bewerkingen of rekenen met veeltermen doen de leerlingen het minder goed.

Hervormingen

Voor Crevits zijn de slechte resultaten een teken dat het dringend tijd was voor de hervormingen die deze regering op poten zette. Volgend schooljaar starten de leerlingen in het eerste middelbaar met nieuwe eindtermen, waar bijvoorbeeld meer de nadruk ligt op probleemoplossend denken in wiskunde.

Ze wil ook nog meer aandacht voor taal in het lager onderwijs. 'We zien dat we de kloof niet gedicht krijgen tussen de leerlingen die thuis Nederlands spreken en de leerlingen die thuis een andere taal spreken. Vanaf 1 september start de nieuwe lerarenopleiding waarbij er ook een vak is om Nederlands te geven aan niet-Nederlandstaligen. We hebben in het Vlaams Parlement ook een motie gestemd waarbij we extra geld beloven dat specifiek naar taal zal gaan. De focus op taal moet vanaf het basisonderwijs beter.'