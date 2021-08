Kennis neemt geen ontslag na verkeersongeval Antwerpen

De Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) stapt niet op. De oppositiepartij Groen had daarom gevraagd na het tragisch verkeersongeluk in Antwerpen waarbij twee jonge zusjes om het leven kwamen. ‘Het is te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van het ongeval is', zegt Kennis.

Vanop de oppositiebanken had Groen het ontslag van Koen Kennis gevraagd, nadat was uitgekomen dat het kruispunt aan de Lange Leemstraat, waar het dodelijke verkeersongeluk plaatsvond, conflictvrij was gemaakt, maar dat op die beslissing is teruggekomen. Daardoor hadden zowel de meisjes die dinsdag werden aangereden als de vrachtwagen op hetzelfde moment groen licht.

Lees Meer Groen vraagt ontslag van Antwerpse schepen Kennis na dodelijk ongeval

Kennis verduidelijkte op een persconferentie dat de stad Antwerpen er alles aan doet om kruispunten conflictvrij te maken, zodat de verschillende verkeersstromen van gemotoriseerd vervoer en voetgangers en fietsers niet met elkaar in conflict komen. Zo werden ook de verkeerslichten aan de Lange Leemansstraat aangepast, maar er ontstonden onverwacht lange files. 'Dus hebben we moeten terugschakelen', aldus Kennis. 'Maar we blijven zoeken naar de beste oplossing. Overal in Antwerpen.'

Antwerpen telt 127 kruispunten die de stad zelf beheert. Die worden allemaal aangepakt om ze veiliger te maken. Op 71 plaatsen is dat al gebeurd. 'Waar mogelijk maken we kruispunten conflictvrij. Alleen, dat kan niet overal. Omdat de verkeerssituatie dat niet altijd toelaat. Het is niet de bedoeling dat we het verkeer op kruispunten blokkeren. Dat leidt weer tot andere gevaren', klonk het.

Files

Voor het kruispunt waar dinsdag het tragische ongeval gebeurde, werd in april een conflictvrije regeling ingevoerd. Onverwacht leidde dat tot files, tot op prioritaire verkeersassen zoals de Belgiëlei en tot aan het Sint-Vincentiusziekenhuis. Daarom werd ingegrepen.

'Op 29 april werd de regeling aangepast. Met langere groentijden voor gemotoriseerd verkeer, zodat het fileprobleem opgelost leek. Maar met langere wachttijden voor voetgangers, die massaal het rode verkeerslicht negeerden. De enige oplossing was grotendeels terugkeren naar hoe het vroeger was en hoe het al jaren was', vertelde de verkeersdeskundige van het kabinet-Kennis.

Voor ons is er maar een doel: het verkeer veiliger maken voor iedereen. Koen Kennis Antwerps schepen