'Kilometerheffing levert groene taxshift op'

Met de inkomsten uit een kilometerheffing zou Vlaanderen een lastenverlaging tot 4,5 miljard kunnen doorvoeren, blijkt uit een nieuwe studie van Transport & Mobility en de KU Leuven, in opdracht van het Vlaams departement Omgeving.

Minder lasten op arbeid en meer op milieuvervuiling. Het is een principe waar zowat iedereen zich achter kan scharen, en toch kwam er voorlopig maar weinig van in huis in België. Maar volgens een nieuwe studie van Transport & Mobility en de KU Leuven is het antwoord simpel: voer een kilometerheffing in.

De onderzoekers bestudeerden de mogelijkheden om aan de hand van de kilometerheffing een ‘groene taxshift’ door te voeren, zo schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. Een heffing van gemiddeld 0,07 euro per kilometer zou jaarlijks 3,3 miljard euro opbrengen, en een heffing van 0,125 euro zelfs tot 5,6 miljard euro.

Trek daar de huidige inkomsten uit verkeersbelastingen, die zouden worden afgeschaft, en de systeemkosten van af en er blijft in het laatste scenario 3,8 miljard euro over. Daarbovenop komt 700 miljoen aan verwachte terugverdieneffecten, door de positieve impact van de lastenverlaging op de economie en de arbeidsmarkt. Zo krijgt Vlaanderen 4,5 miljard euro om de 'groene taxshift' te financieren.

Minder verkeer en uitstoot

Autorijden wordt weliswaar duurder – met gemiddeld 12 tot 27 procent ten opzichte van nu – maar dat zouden bestuurders gecompenseerd zien door de lagere personenbelasting. Bovendien zouden ook het verkeer afnemen en de CO2-uitstoot met 5 tot 8 procent dalen.

Conclusie is, volgens het departement Omgeving, dat de invoering van een kilometerheffing de algemene welvaart in Vlaanderen verhoogt. ‘Er zijn maatschappelijk gezien enkel positieve effecten', klinkt het in de kranten.

Hoe langer hoe meer actoren zijn overtuigd dat een kilometerheffing de te nemen stap is om het mobiliteitsprobleem in België aan te pakken. Zowel milieuorganisaties, de politiek als zelfs de autofederatie Febiac toonden zich al voorstander. Enkel de Vlaming zelf is nog sceptisch, blijkt uit peilingen.