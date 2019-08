Kilometerheffing niet op tafel in Vlaamse onderhandelingen

Een nieuwe studie over de voordelen van rekeningrijden verandert weinig aan de politieke realiteit: er leeft bij de Vlaamse onderhandelaars geen enkele animo voor het idee.

Een 'superslimme' kilometerheffing kan volgens de transporteconomen Stef Proost (KU Leuven) en Bruno De Borger (UA) de files doen verdwijnen, op voorwaarde dat de prijs ook tijdens de spitsuren varieert. 'Als we dit slim aanpakken, is een grote verschuiving naar het openbaar vervoer zelfs niet meer nodig', luidt het.

Om de files terug te dringen, wil De Wever werk maken van extra investeringen, een snelle uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en meer geld voor het openbaar vervoer.

Maar de kans dat zo'n kilometerheffing er komt, is zo goed als onbestaande. Nochtans was dat wel het plan van de vorige Vlaamse regering. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), wiens partij voorstander was van een kilometerheffing in de volgende regeerperiode, bestelde de nodige onderzoeken om die kilometerheffing voor te bereiden.

Toen scenario's over de kostprijs daarvan uitlekten, kwam de N-VA tijdens de verkiezingscampagne echter fel onder vuur te liggen. Het Vlaams Belang startte een campagne tegen Weyts en zijn 'Ben-taks'. Dat lag voor de partij, die absoluut geen beeld van belastingverhogingen wou vlak voor de verkiezingen, bijzonder gevoelig en Weyts zag zich uiteindelijk gedwongen de bocht te maken en het idee van de kilometerheffing volledig te laten vallen.

Belofte

'Ik reed voor het peloton. Toen ik achterom keek, zag ik dat niemand nog in mijn wiel zat. Dan moet je een keuze durven maken', legde Weyts die bocht uit in De Tijd. De N-VA'er zwoer dat hij die belofte ook na de verkiezingen trouw zou blijven.

In de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) komt het idee van de kilometerheffing dan ook niet meer terug. Om de files terug te dringen, wil De Wever werk maken van extra investeringen, een snelle uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die gepland zijn en meer geld voor het openbaar vervoer.

Hoe gevoelig de autofiscaliteit ligt, bleek gisteren nog eens nadat onrust was ontstaan over een voorstel voor de verkeersbelasting uit de startnota. De geplande vergroening dreigt volgens de automobielfederatie Febiac tot hogere verkeersbelastingen te leiden. De Wever verbrak de stilte over de onderhandelingen om dat weg te zetten als 'onzin'.

CD&V ontkent

Gisteren circuleerden ook berichten dat CD&V de kilometerheffing weer op tafel heeft gelegd bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen, maar dat wordt door de partij fel ontkend. De heffing kwam wel ter sprake in de werkgroep die zich over de klimaatdoelstellingen buigt.

Een resolutie van het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse regering werk te maken van ambitieuze klimaatdoelstellingen en de kilometerheffing is een mogelijke manier om die doelstellingen te halen. Maar zelfs de christendemocraten zijn niet zomaar vragende partij om de kilometerheffing opnieuw op de onderhandelingstafel te leggen - laat staan er een breekpunt van te maken. Ook Open VLD is absoluut geen vragende partij.