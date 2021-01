Kinderen en tieners mogen één hobby buitenshuis beoefenen

Kinderen onder de twaalf mogen nog maar één hobby beoefenen in groepsverband. De bubbels waarin die hobby's plaatsvinden, worden verkleind tot tien personen en de activiteiten moeten zo veel mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden. Dat is bevestigd aan De Tijd.

Terwijl voor de -12-jarigen verstrengd wordt, laat de politiek voor kinderen en jongeren tussen de 12 en de 18 opnieuw een hobby in groepsverband toe. Dat moet sowieso in de openlucht en ook met maximaal tien personen.

Onderwijs

Met de maatregelen voor buitenschoolse activiteiten wordt bij kinderen een nieuwe dam tegen het virus opgeworpen. Woensdag zit de onderwijswereld samen om zich te buigen over nieuwe maatregelen in de scholen. In het lager onderwijs is het nog altijd 'business as usual', met voltijds contactonderwijs en zonder mondmaskers en klasbubbels, terwijl kinderen wel degelijk een rol spelen in de besmettingen.