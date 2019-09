Kip met appelmoes en koude frietjes

‘Zondagochtend viel de puzzel in elkaar’, zegt een aanwezige die op de eerste rij zat tijdens de Vlaamse onderhandelingsmarathon van meer dan 20 uur.

‘Er is weinig geroepen en veel gelachen’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever over de onderhandelingsmarathon van meer dan 20 uur. Pas maandagochtend iets na 7 uur was er een akkoord. ‘We hebben een akkoord. Stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen. Dank aan de drie partijen. Straks persconferentie’, tweette Jan Jambon om 7.19 uur.

Het is ongewoon, maar in die laatste onderhandelingsnacht zijn geen harde woorden gevallen. De gebruikelijke crisette die nodig is om politieke onderhandelingen af te kloppen, is er niet geweest. ‘Het is vrij organisch gegaan. Punt per punt. En daarna het budget lijn per lijn’, zegt De Wever.

Toch was er een kantelmoment, toen Jambon zondagochtend een compromisvoorstel op tafel legde waarin lekkers zat voor elke partij. Een knelpunt bleef dat de N-VA een ‘wachttijd’ wilde invoeren alvorens nieuwkomers kinderbijslag krijgen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke kwam met de oplossing. Hij stelde voor dat asielzoekers geen rechten meer opbouwen voor kinderbijslag zolang hun procedure loopt. Dat is ook niet het geval in Franstalig België. Het deblokkeerde de discussie.

Cameraderie

‘En dan zie je dat het plots snel kan gaan’, zegt een medewerker die in de backoffice de gesprekken volgde. ‘Er ontstaat een zekere cameraderie.’ Zeker op de momenten dat Jambon aparte gesprekken had met de onderhandelaars, de zogenaamde bilaterales, werd rondgelopen, gebabbeld en gelachen.

Toen zaterdag oud-strijders het Martelaarsplein innamen om de Belgische afsplitsing te vieren deed onder de Vlaamse onderhandelaars het grapje de ronde dat de ‘bexit’ werd gevierd. Met de gsm werden foto’s gemaakt van onderhandelaars die een hazenslaapje deden, zoals Bart Somers die op een harde bank ligt.

Anderen wilden een luchtje gaan scheppen, en probeerden langs de achterdeur de camera’s te verschalken. Toen enkele CD&V’ers de achterdeur niet open kregen, werd bij de N-VA-delegatie gegniffeld. ‘Kijk, ze proberen nu al weg te lopen, maar ze geraken niet eens buiten.’

De kok was ziek, en dat hebben we gemerkt.

Om de tijd te doden, legde de N-VA een kaartje. Kleurenwiezen. ‘Dure nacht: moet nog 21 euro aan BDW, verloren met kleurenwiezen om 3 uur ’s nachts’, tweette N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys met een foto van hemzelf, sherpa Sven De Neef, Bart De Wever en Ben Weyts. Achteraf voegde hij er lachend aan toe dat was afgesproken de voorzitter te laten winnen.

Echte kolder werd het toen kip met appelmoes en frietjes besteld werd. ‘De kok was ziek, en dat hebben we gemerkt’, zegt een onderhandelaar. De frietjes zaten in een zak en waren koud.

‘Omdat de kok er niet was, sprongen de chauffeurs van enkele toponderhandelaars in de bres. Ze gooiden de frietjes in de friteuse... in koud frietvet. Ten einde raad belden ze toch maar de zieke kok van Geert Bourgeois. Hij vertelde waar ze de aanknop van de friteuse konden vinden.’