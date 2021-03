Kleinhandel krijgt Vlaamse herstartlening

De Vlaamse regering lanceert een 'herstartlening' die kleinhandelsbedrijven moet toelaten nieuwe voorraden te kopen voor het nieuwe seizoen.

De Vlaamse regering pakt uit met nieuwe steunmaatregelen, die bedrijven door de coronapandemie moeten helpen. 'Bijna een jaar na de start van de eerste lockdown zitten veel ondernemingen nog steeds in moeilijke omstandigheden', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'Er zijn nog steeds duizenden ondernemingen verplicht gesloten en duizenden anderen hebben zwaar omzetverlies.'

Daarom komt er een herstartlening, die de kleinhandelszaken moet toelaten voorraden in te kopen. Ze ondervinden almaar grotere problemen die bestellingen te financieren, omdat hun wintersolden zijn tegengevallen en ze nog de kosten van het seizoen dààrvoor moeten betalen. Via de herstartlening zullen kleinhandelszaken kunnen lenen op twee tot drie jaar aan 1 procent rente. Crevits had de maatregel eerder deze week aangekondigd in een gesprek met De Tijd.

Vanaf 1 maart kunnen organisatoren van events bovendien opnieuw een terugbetaalbaar voorschot vragen voor een evenement dat plaats vindt tussen juni 2021 en mei 2022. Als het evenement om coronaredenen wordt geannuleerd, moet het voorschot niet worden terug betaald. De regeling moet tegelijk cash in de sector pompen en risico wegnemen voor wie aarzelt om een evenement te organiseren. Het bedrag van de voorschotten is verhoogd tot 1,8 miljoen euro.

Horeca

Het Vlaams beschermingsmechanisme wordt verlengd tot minstens eind april 2021. Door de lange sluiting wordt het voor veel ondernemers, in het bijzonder in horeca en eventsector, stilaan immers heel moeilijk en wordt het gevaar op faillissementen groter. Het globalisatiemechanisme voor ondernemingen die in 2020 tijdens de laatste drie kwartalen zware omzetdalingen hebben gekend, wordt ook definitief goedgekeurd.

Mode Unie