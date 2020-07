Kleurcode toeristengebied bepaalt wie bij terugkeer in quarantaine moet

Wie terugkeert uit gebied waar er een corona-uitbraak is, zou bij terugkeer verplicht in quarantaine moeten.

Er is een akkoord tussen de deelstaten van ons land over de aanpak van Belgische toeristen die terugkomen uit toeristengebied.

Dat is beslist op een overlegcomité tussen de deelstaten. Er komen kleurcodes voor gebieden, afhankelijk van de situatie ter plaatse en de gevolgen voor reizigers. Wie terugkeert uit een regio met code rood, zal verplicht in quarantaine moeten. Wie terugkeert uit een regio met code oranje, krijgt de sterke aanbeveling in zelfisolatie te gaan.

Reisverbod

Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht. De lijst van rode zones kan op basis van een advies van een speciale evaluatiecel worden uitgebreid tot steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die op basis van objectieve epidemiologische criteria worden geacht een zeer hoog risico te lopen, ook binnen de Schengenzone voor vrij verkeer.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als hoogrisicocontacten, wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten.

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld door de speciale evaluatiecel op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor er op basis van objectieve epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico is. Voor deze zones zullen geen bijzondere beperkingen worden opgelegd. Voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van toepassing.