Kleuterscholen krijgen 185 euro per kind extra

Vanaf volgend schooljaar krijgen kleuterscholen 40 procent meer werkingsmiddelen per kind. Het bedrag per kind stijgt van 477 naar 662 euro. In totaal gaat het om 52 miljoen euro extra.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het beloofde budget vrijgemaakt om de werkingsmiddelen van kleuterscholen gelijk te schakelen met die van de lagere scholen. Die gelijkstelling was al langer afgesproken, maar nu wordt ze ook uitgevoerd.

De historische ongelijkheid is te wijten aan de gedachte dat kleuters vaak niet elke dag naar school komen. ‘Dat standpunt is achterhaald,’ zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), ‘want de laatste jaren is veel ingezet op kleuterparticipatie.’

Die participatie is in Vlaanderen bijzonder hoog. 98,4 procent van de driejarigen is op school ingeschreven. Voor de vier- en vijfjarigen gaat het om 99 procent. Dat kan worden verklaard door de kleutertoeslag, die 130 euro bedraagt voor kleuters die voldoende aanwezig zijn op school.