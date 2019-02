Klimaatactivisten zetten banken onder druk

Duizenden actievoerders willen hun geld weghalen bij de bank als die niet klimaatvriendelijker wordt. De burgerbeweging Hart boven Hard en een aantal ngo’s viseren de financiële sector.

‘Word klimaatvriendelijk of we halen ons geld weg.’ Dat is vrij vertaald het signaal van circa 6.000 mensen die de resolutie van de Move Your Money-campagne hebben ondertekend. Ze dreigen hun geld weg te halen als hun bank haar beleid niet in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs. Als dat niet gebeurt, brengen ze hun spaarcenten over naar een klimaatvriendelijker bank.

Burgerbeweging

De campagne is een initiatief van de progressieve burgerbeweging Hart boven Hard, in samenwerking met de ngo’s FairFin en Greenpeace en de Gentse studentenbeweging D’Urgent. De ondertekenaars eisen dat hun bank geen geld meer leent voor het ontginnen van nieuwe fossiele brandstofreserves of aan energiebedrijven die het klimaatakkoord van Parijs nog niet in beleid vertaald hebben. Ook moet de bank haar CO2-uitstoot zelf beperken.

Alleen Triodos Bank haalt een optimale score voor haar klimaatbeleid. bankwijzer fairfin

Aan wie zijn hypotheek niet wil herfinancieren, adviseert Move Your Money om op zijn minst zijn spaargeld naar een klimaatvriendelijker bank over te zetten. Welke bank dat is, kan de consument zelf beslissen. De Bankwijzer van FairFin kan daarbij behulpzaam zijn.

Zwakke score

De initiatiefnemers achter Move Your Money hebben naar eigen zeggen al met twee van de vier grootbanken een gesprek gevoerd. In de petitie wordt gevraagd tijdens de jaarvergadering een engagement aan te gaan dat vanaf 2020 in daden wordt omgezet.