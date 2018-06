Knelpuntopleiding VDAB wordt minder populair

De VDAB-opleidingen om werklozen klaar te stomen voor een knelpuntberoep nemen in populariteit af. Het aantal inschrijvingen daalde in drie jaar met 20 procent, ondanks de krappe arbeidsmarkt.

Hoewel er vorig jaar 38 opleidingen bijkwamen om werklozen met steun van de VDAB toe te leiden naar een knelpuntjob, loopt het aantal studenten achteruit. Vorig jaar schreven 4.500 werklozen zich in voor een Onderwijskwalificerend Opleidingstraject (OKOT) dat voorbereidt op een knelpuntberoep. Hun aantal loopt al jaren achteruit. In 2014 waren er nog 5.600 werklozen die via de VDAB een knelpuntopleiding volgden.

‘De arbeidsmarkt heeft meer dan ooit mensen nodig om knelpuntvacatures in te vullen, dus de VDAB moet een tandje bijsteken.’ Robrecht Bothuyne Vlaams parlementslid CD&V

Met de krapte op de arbeidsmarkt is de afnemende populariteit van de knelpuntbijscholing een spijtige zaak, vindt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). ‘De arbeidsmarkt heeft meer dan ooit mensen nodig om knelpuntvacatures in te vullen’, zegt Bothuyne. ‘De VDAB kan nog een tandje bijsteken om de Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten beter te promoten.’

De opleidingstrajecten werden aanvankelijk ingevoerd om het tekort aan verpleegkundigen op te vangen. Intussen telt Vlaanderen 150 OKOT-opleidingen, gaande van een bachelor kleuteronderwijs tot een zevende jaar BSO chemische procestechnieken. Een werkzoekende in een VDAB-opleidingstraject behoudt zijn werkloosheidsuitkering en de VDAB betaalt zijn inschrijvingsgeld en lesmateriaal.

Krappe arbeidsmarkt

Dat er minder werklozen zich inschrijven voor een knelpuntopleiding is volgens de VDAB de logische gang van zaken in de huidige hoogconjunctuur. ‘Als de economie goed draait, zijn werkzoekenden minder geneigd om zich in te schrijven voor een langdurige opleiding en gaan ze sneller aan het werk’, zegt VDAB-woordvoerder Shaireen Aftab. ‘Bovendien is de bacheloropleiding verpleegkunde onlangs verlengd van drie naar vier jaar. Daardoor is de drempel groter geworden, terwijl verpleegkunde nog altijd veruit het belangrijkste opleidingstraject is.’

‘Als de economie goed draait, zijn werkzoekenden minder geneigd om zich in te schrijven voor een langdurige opleiding.' Shaireen Aftab woordvoerder VDAB

De VDAB benadrukt dat hij zijn inspanningen om werklozen naar een knelpuntberoep te begeleiden zeker niet vermindert. ‘Integendeel, het aanbod mogelijke studierichtingen wordt uitgebreid en er lopen campagnes om het aanbod bij werkzoekenden in de picture te brengen’, zegt Aftab. ‘We hebben onze arbeidsbemiddelaars recent ook opdracht gegeven om hoogopgeleide werkzoekenden voor wie een carrièrewending zich aandient te pushen in de richting van knelpuntopleidingen.’

Van de mensen die via de VDAB een knelpuntopleiding volgden, is na drie maanden al driekwart aan het werk. Toch is er geen garantie op succes. Omdat het gaat om zware opleidingen haakt een kwart van de werklozen die zich inschrijven vroegtijdig af.