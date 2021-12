Knip na tweede bachelorjaar moet studieduur verkorten

Studenten die na twee jaar niet geslaagd zijn voor alle eerstejaarsvakken mogen beginnen in de derde bachelor. De hervorming van de Vlaamse regering moet komaf maken met het fenomeen van 'de eeuwige student'.

Vanaf het academiejaar 2023-2024 moeten studenten die naar hun derde bachelorjaar willen geslaagd zijn voor alle eerstejaarsvakken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De zogenaamde 'knip in de bachelor' moet komaf maken met het fenomeen van 'de eeuwige student', die vakken blijven meesleuren en daardoor soms hun studies zonder diploma beëindigen.

Zo behaalt amper één op de drie studenten een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar. Meer dan een op de vier studenten die zich inschreven aan een hogeschool of universiteit, verlaat het hoger onderwijs zelfs zonder diploma.

'Veel te veel studenten verlaten ons hoger onderwijs zonder diploma, of ze verliezen nodeloos jaren', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). 'Deze hervormingen zijn naar Vlaamse normen behoorlijk revolutionair en misschien niet bij iedereen populair, maar het is noodzakelijk. We betalen op dit moment een hoge prijs voor een systeem met te veel vrijblijvendheid.'

Regeerakkoord

In het regeerakkoord was de knip nochtans gepland tussen het derde bachelorjaar en het eerste masterjaar: studenten die niet geslaagd zijn voor alle bachelorvakken, mogen niet aan de master beginnen. Maar dat stuitte op verzet bij academici en regeringspartij CD&V. Een harde knip tussen de bachelor en master zou volgens hen 'te laat' komen en contraproductief zijn.

'We hebben de analyse gemaakt en dan moet je durven te zeggen: het was een dom idee', zei CD&V-parlementslid Brecht Warnez deze week in De Standaard. ‘Een betere oplossing is te maken dat studenten gedurende hun loopbaan voldoende grote pakketten opnemen in plaats van hen ­tegen te houden', zei VUB-vicerector Jan Danckaerts.

'Uit cijfermateriaal blijkt ook dat een aantal studenten die bachelor en master combineren net een inhaalbeweging maken', zegt Danckaerts. Met de knip na het tweede bachelorjaar aan die kritiek tegemoetgekomen, terwijl studenten nog altijd vier examenkansen hebben om op alle eerstejaarsvakken te slagen.

Meer begeleiding

Weyts wil ook werk maken van meer begeleiding van studenten. Zo zal wie slecht presteert op een starttoets - die studenten afleggen vlak voor het begin van hun opleiding - een remediëringstraject voorgeschoteld krijgen. Ook krijgen studenten voortaan recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en op studieadvies als ze bij hun eerste examenreeks heel slecht zouden presteren.