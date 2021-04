Koen Pelleriaux nieuwe topman GO!

Na twaalf jaar aan het hoofd van het GO! gaat afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck in augustus met pensioen. Koen Pelleriaux, voormalig kabinetschef van minister van Media Ingrid Lieten (Vooruit), neemt de fakkel over.

Ook voor Koen Pelleriaux wordt 1 september een eerste schooldag. Het afdelingshoofd onderwijsorganisatie en -personeel van het GO! promoveert dan tot nieuwe topman van de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap. Huidig topvrouw Raymonda Verdyck gaat in augustus met pensioen.

Het GO! zegt in een mededeling dat Pelleriaux als meest geschikte kandidaat uit een uitgebreide selectieprocedure komt.

Pelleriaux behaalde in 2000 een doctoraat in de sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en belandde nadien als directeur op de studiedienst van de sp.a (nu Vooruit). In 2008 belandde hij in de cockpit van het onderwijsbeleid. Pelleriaux volgde Dirk Van Damme, momenteel onderwijsexpert bij de denktank van de rijke landen OESO, op als kabinetschef van toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Inhaalrace

Ook onder diens opvolger Pascal Smet (Vooruit) bleef Pelleriaux kabinetschef, tot hij in 2012 naar het kabinet van minister van Media Ingrid Lieten (Vooruit) vertrok. Nadat de socialisten in 2014 uit de Vlaamse regering verdwenen, werd Pelleriaux algemeen directeur van het departement Onderwijs en Vorming.