Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op

'Het is een eer om minister te worden, spijtig genoeg is dat in minder gemakkelijke omstandigheden gebeurd. Ik wil Joke oprecht danken voor het vele werk van de afgelopen jaren', zei Van den Heuvel. Hij beloofde er meteen in te vliegen en vooral in te zetten op samenwerking. 'Er is geen landbouwer die niet inzit met het milieu en geen natuurliefhebber die jobs niet belangrijk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatuitdaging samen moeten en kunnen aanpakken.'