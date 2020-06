Koepels: 'Akkoord over eindtermen uitstellen is onbehoorlijk bestuur'

De Vlaamse regering, de koepels en de experten raken het niet eens over de nieuwe eindtermen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) belooft een nieuwe commissie om de neuzen in één richting te krijgen. Desnoods tegen september, maar dat komt te laat voor het onderwijsveld.

De tijd dringt voor een compromis over de eindtermen, de minimumdoelen die leerlingen moeten halen van de overheid en de leidraad voor de leerstof die scholen behandelen. De eerste graad werkt sinds dit schooljaar met nieuwe eindtermen. Tegen het schooljaar 2021-2022 moeten ook die voor de tweede en derde graad aangepast worden.

Weyts wil zichzelf geen deadlines opleggen, maar ziet een mogelijkheid om de discussie pas in september af te ronden. 'Als het dossier tot dan wordt uitgesteld, kan je stilaan beginnen te spreken van onbehoorlijk bestuur', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste scholenkoepel.

Lat verlaagd

Elke commissie heeft heel veel en heel ambitieuze doelen gesteld voor het eigen vakgebied. Maar er was geen overzicht om te zien of het als geheel haalbaar was. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs

De eindtermen kwamen tot stand in ontwikkelingscommissies met vertegenwoordigers van de koepels, leerkrachten en experts. Zij hadden in januari hun werk na twee jaar afgerond. Hoewel er dus een akkoord leek te zijn, dreigt nu toch een impasse. De regeringspartners raakten het vrijdag niet met elkaar eens, omdat Weyts met de koepels in mei een nieuw akkoord overeenkwam.

Die bewerking kwam er na onvrede bij heel wat directeurs uit bso- en tso-scholen. Ze stelden dat de nieuwe eindtermen geschreven waren voor het niveau van het aso en praktisch onhaalbaar waren voor hun opleidingen. 'Elke commissie heeft heel veel en heel ambitieuze doelen gesteld voor het eigen vakgebied', zegt Boeve. 'Maar er was geen overzicht om te zien of het als geheel wel haalbaar bleef. Zeker voor tso-doorstroomrichtingen zoals industriële of bedrijfswetenschappen is er geen evenwicht meer tussen de eindtermen voor de algemene en de specifieke vorming. Dat diende in het belang van die leerlingen rechtgezet te worden.'

Met dat nieuwe voorstel stapte Weyts vrijdag naar de regering. Maar experten die meewerkten aan de nieuwe eindtermen vinden het onbegrijpelijk dat de koepels 'via achterkamerpolitiek' mochten ingrijpen, waardoor de structuur niet meer zou kloppen en essentiële vakinhouden zijn gesneuveld. Uit angst voor de perceptie dat de nieuwe eindtermen niet op expertise zijn gebaseerd, konden de coalitiepartners zich niet scharen achter het voorstel. Ze vroegen eerst terug te koppelen naar het onderwijs.

Draagvlak

Enter: de helikoptercommissie. Weyts kondigde donderdag in het Vlaams Parlement aan dat die het compromis zal herbekijken 'om het draagvlak te verzekeren'. Over wiens draagvlak het precies gaat, is niet duidelijk. Weyts wil niet kwijt of de commissie een louter politiek orgaan wordt, een vertegenwoordiging van de ontwikkelingscommissies of nog andere experten. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka bevestigt deel uit te maken van de klankbordgroep. De koepels niet, al mogen ze wel het huidige compromis toelichten.

Wachten tot na de vakantie, is lachen met de scholen. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs

Zolang niet geweten is wie erin zetelt, is het moeilijk in te schatten hoe snel een nieuw compromis volgt. Technische onregelmatigheden kunnen wellicht makkelijk worden rechtgezet. Maar er zijn ook gevoeligere wijzigingen, zoals de competenties over diversiteit en de vraag of ook het bso en tso verplicht les krijgen over het Belgisch kolonialisme.