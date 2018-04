Kompany lokt Brusselse werklozen naar VDAB

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris stuurde vorig jaar vier keer meer werklozen door naar de VDAB. Dat is te danken aan een campagne met Rode Duivel Vincent Kompany.

‘J’apprends le flamand avec Vincent’, de campagne waarin Rode Duivel Vincent Kompany Brusselse werkzoekenden opriep om Nederlands te leren en zo makkelijker werk te vinden, is een succes. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris stuurde vorig jaar 1.210 Brusselse werkzoekenden door naar zijn Vlaamse tegenhanger VDAB. Dat zijn er vier keer meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

De groei is mede te danken aan Kompany. Ruim de helft van de 1.210 doorverwijzingen vond namelijk tijdens of na de campagne met de Rode Duivel plaats. Met de perfect tweetalige Kompany, die vanaf begin oktober de Brusselse metro, radio en bioscoop domineerde, wilden Actiris en de VDAB werkzoekenden naar een sessie over Nederlands leren en werken in Vlaanderen lokken. ‘We zagen toen een enorme piek in de inschrijvingen’, zegt Jan Gatz, de woordvoerder van Actiris.

855 van de 1.210 doorgestuurde werkzoekenden (71 procent) hebben intussen minstens één inschattingsgesprek gehad met een medewerker van de VDAB Brussel. De helft daarvan is ook echt aan een begeleidingstraject bij de VDAB begonnen. ‘Dat lijkt niet veel, maar sommigen kiezen voor andere hulp, zoals taalcheques, of hebben al een job gevonden’, zegt Gatz.

Nederlands leren

De campagne met Kompany veroorzaakte ook een opvallende stijging in het aantal Brusselse werkzoekenden dat via de VDAB Nederlands leert. In januari 2018 organiseerde de VDAB dubbel zoveel Nederlandse opleidingen voor Brusselse werkzoekenden als een jaar eerder.

De laagdrempelige campagne met Kompany was de eerste concrete samenwerking van de VDAB en Actiris om de werkloosheid in Brussel aan te pakken. Sinds 2015 mag Actiris de VDAB in Brussel ‘mandateren’ om Brusselaars naar een opleiding of een job te begeleiden. Het Brussels Gewest telde eind vorig jaar 91.000 werkzoekenden, maar de helft van de vacatures in de hoofdstad vereist tweetaligheid. Ook veel bedrijven in de Vlaamse Rand en rond de luchthaven van Zaventem vinden onvoldoende arbeidskrachten.

Toch slaagden Actiris en de VDAB er lange tijd niet in om Brusselse werkzoekenden in het Nederlandstalige jobcircuit te loodsen. Het gros van de Brusselse werkzoekenden spreekt namelijk geen Nederlands. Volgens Actiris zegt 22 procent van hen een gemiddelde kennis te hebben, amper 7 procent beheerst het Nederlands goed.

Win-win-situatie

Vlaams parlementslid Willy Segers (N-VA), die de cijfers bij Muyters opvroeg, toont zich opgetogen met de resultaten. ‘We creëren een win-winsituatie door meer Brusselaars Nederlands te leren: ze maken meer kans op een job en het Nederlands in Brussel wint aan belang’, zegt Segers.

Ook Muyters is tevreden. ‘Dankzij de doorverwijzingen kan de VDAB meer werkzoekenden naar de vacatures in Vlaanderen leiden.’ Muyters wil nog deze legislatuur het samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en Actiris, dat van 2011 dateert, vernieuwen.