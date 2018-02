Komt er een verplichte registratie van kachels?

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil het aantal kachels in kaart brengen. 'Mogelijk komt er een verplichte registratie.'

Schauvliege kondigde op de bouwbeurs Batibouw aan dat ze een premie wil uitreiken voor wie zijn oude, vervuilende kachel wil vervangen door een milieuvriendelijker exemplaar.

De N-VA is evenwel geen fan van een premie. 'Ik denk niet dat er echt schone kachels bestaan die geen fijnstof uitstoten, wat men ook beweert', zei Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele dinsdag. 'Een premie uitloven voor het vervangen van een slecht presterende kachel door één met een iets minder slechte houtverbranding... Ik weet niet of dat een goed signaal is naar mensen die geen hout verbranden. Misschien zouden die dan een nog hogere premie moeten krijgen.'

Vandaele wees er ook op dat de tests van kachels in een labo worden uitgevoerd. 'Dat doet een belletje rinkelen. Daar hebben we al eens mee te maken gehad in de auto-industrie.'