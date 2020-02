Kookapp van Vlaamse overheid kost half miljoen

De app bevat naast duizend recepten ook informatie over gezonde voeding. De Vlaamse overheid wil zo betrouwbare informatie voor iedereen toegankelijk maken. Maar daar hangt dus een prijskaartje aan vast van meer dan een half miljoen euro. Vande Reyde vindt dat de overheid dat geld beter investeert in haar kerntaken. 'We moeten als overheid het geld geven aan dingen die er echt toe doen, in plaats van pleziertjes waar er al alternatieven zat voor zijn', aldus het parlementslid.