Koudwatervrees slaat toe in laatste rechte lijn naar Vlaamse coalitie

Geen enkele partij durft de sprong te wagen in een Vlaamse coalitie zolang onzeker blijft wat het federaal wordt. De opdracht van formateur Bart De Wever blijft aartslastig.

Het zenuwenspel rond de Vlaamse coalitievorming gaat onverminderd voort. Sinds anderhalve week klinkt binnen de N-VA dat Bart De Wever op een zucht van beslissen staat. De N-VA-top kreeg het sein zich stand-by te houden voor ultiem overleg.

Ook de partijbesturen van de sp.a, Open VLD en CD&V draaien warm om snel te schakelen. Maar Bart De Wever is de enige meester van het spel omdat zijn N-VA incontournable is en geeft voorlopig geen krimp. De enige zekerheid is dat het Vlaams Belang uit de race ligt.

Drie scenario's

Verder zou alles nog open liggen. Er blijven drie scenario’s circuleren: Zweeds-bis (N-VA, CD&V en Open VLD), Bourgondisch (N-VA, sp.a en Open VLD) én een coalitie met de N-VA, sp.a en CD&V. Al is die laatste behoorlijk onrealistisch omdat de N-VA ze te links vindt. De Wever houdt een dergelijk kabinet in de eerste plaats op tafel om de Open VLD diets te maken dat de partij er niet d’office bij zal zijn.

De vraag is waarom het blijft duren. De reden is dat op alle hoofdkwartieren de koudwatervrees is toegeslagen, luidt het bij onderhandelaars. Het probleem is dat de keuze voor een Vlaamse coalitie federaal repercussies heeft.

Federaal staat de coalitievorming nog in de startblokken, waardoor niemand in het diepe durft te springen. De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) werken op het denkspoor van paars-geel, met Bourgondisch op Vlaams niveau en het koppel PS-MR langs Waalse kant. Het informateursduo hoopt dat de sp.a het glijmiddel kan zijn om de PS en de N-VA te verzoenen. Maar dat is een long shot.

Horrorscenario

Bij mislukking wacht een horrorscenario. ‘Er zijn weinig formules te bedenken waarbij de sp.a geen deel uitmaakt van een federale regering’, stelt een Vlaamse topsocialist. ‘Stel je voor dat we Vlaams in een Bourgondisch project stappen, met één zetel op overschot, om later vast te stellen dat de N-VA federaal in de oppositie belandt. Dat wordt vijf jaar miserie, met coalitiepartners die zich als elkaars ergste vijand gedragen. Ik zie de belangenconflicten al over en weer vliegen. Niet met ons.’

Bij de Open VLD is hetzelfde te horen. De Vlaamse liberalen lieten woensdag verstaan dat ze passen voor een federale regering als ze op Vlaams niveau geloosd zouden worden. De paarse combinatie is cruciaal om federaal uit de impasse te raken, wat de Open VLD dus een zekere hefboom geeft. De juiste interpretatie is echter dat de Open VLD net eerder Vlaams weifelt zolang er grote onduidelijkheid is over welke kant het federaal opgaat, bevestigt een liberale topper.

Twijfel

Bij de CD&V blijft het stil. Dat het federale kluwen de Vlaamse gesprekken overschaduwt, is niet meteen goed nieuws. Bourgondisch is het enige werkbare alternatief voor De Wever om federaal aan zet te blijven. Dat maakt de CD&V mathematisch geen must, terwijl ze er Vlaams tot elke prijs bij wil zijn.

Twijfel domineert ook bij De Wever. Hij wil al evenmin Vlaams een coalitie op de been brengen om later federaal buiten gebonjourd te worden. De Wever drukte een maand geleden nog de pauzeknop in van de Vlaamse formatie, met als uitleg dat er niet genoeg zicht was op het federale. Hij vreesde dat de klassieke partijen uiteindelijk zouden bezwijken onder de druk om een federale coalitie op de been te brengen zonder Vlaamse meerderheid.

De doorstart kwam er eind juli omdat er plots wel meer duidelijkheid zou zijn geweest. Dat was vlak nadat de N-VA en de PS eindelijk rond de tafel waren gaan zitten, weliswaar met nog vijf andere partijen. Het is onduidelijk waar de N-VA dan plots het breekijzer vond om federaal op elk moment meester van het spel te blijven.

Vechtcoalities

Zeker is enkel dat de informateurs werken op de piste van paars-geel. In hun droomscenario worden een Vlaamse Bourgondische regering en een Waalse paarse coalitie - de PS praat met de MR en Ecolo - doorgetrokken naar de federale regering. Er is echter geen garantie dat het ervan komt.

De twijfel bij de N-VA is ook ingegeven door schrik voor vechtcoalities. De Wever wil niet opnieuw vijf jaar regeringsgekibbel, wat gegarandeerd is met partijen die zowel in oppositie- als coalitiemodus zitten. Zweeds, met constant geruzie tussen de CD&V en de N-VA, wordt binnen de partij als belangrijke reden geduid voor de opmars van het Vlaams Belang.