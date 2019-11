'Krimpende onderwijsbudgetten zijn een rem op de plannen voor onderwijs'

De regering gaat in 2020 besparen in verschillende onderwijssectoren. Aan meerdere onderwijsactoren en -sectoren wordt een besparing van 6 procent van de werkingsmiddelen of subsidies opgelegd. Ook worden 40 procent van de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs de komende vijf jaar niet geïndexeerd. 'Dat heeft een ernstige impact op de werking van onderwijsinstellingen en ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn voor de uitrol van beleidsdoelen uit het regeerakkoord', staat in het advies te lezen.