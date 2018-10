‘Kris Peeters kan geen boegbeeld meer zijn'

Dat Kris Peeters in Antwerpen een teleurstellend resultaat haalde, zet zijn positie als CD&V-boegbeeld onder druk. Toch lijkt een nacht van de lange messen zich niet aan te dienen.

Wordt Antwerpen het Waterloo voor Kris Peeters? Het was een van de vragen die luidop klonk in aanloop naar de verkiezingen.

De uitslag was geen opsteker. Peeters kon CD&V-Antwerpen niet hoger tillen dan 6,8 procent, terwijl hij vooraf de lat op 7 tot 10 procent had gelegd. Peeters haalde zelf ook niet meer dan 10.286 voorkeurstemmen. Van alle lijsttrekkers deed enkel Philippe De Backer (Open VLD) het met amper 5.524 voorkeurstemmen nog slechter. Burgemeester Bart De Wever haalde 76.702 voorkeurstemmen.

‘Om het voorzichtig uit te drukken: dit is niet leuk’, gaf Peeters meteen toe, nadat het teleurstellende resultaat bekend was geraakt. ‘In Antwerpen had het wat meer mogen zijn’, liet ook CD&V-voorzitter Wouter Beke optekenen. Peeters zelf zei, nog voor de uitslag bekend was, dat hij wel besefte dat bij een slecht resultaat zou worden gezegd dat het Peeters-effect ook op het Vlaamse en federale vlak zou afstralen. ‘Ik kan ook niet verhinderen dat een aantal mensen in mijn partij in dat geval rekensommetjes gaat maken. Maar laat me heel duidelijk zijn, als ik geen burgemeester van Antwerpen word, blijf ik vicepremier tot mei 2019.’

Hoe je het draait of keert: 7 procent is een mager beestje. CD&V-topper

De dag na de verkiezingen werden bij CD&V inderdaad vraagtekens geplaatst bij Peeters als boegbeeld van de partij. ‘Bel maar rond, veel van onze meer dan 120 burgemeesters zijn blij dat ze hun aanhangwagen niet aan Peeters hebben vastgehaakt. De grondstroom bij CD&V is dat hij geen boegbeeld meer kan zijn’, zegt een CD&V’er met veel kilometers op de teller.

Een andere CD&V-topper wijst erop dat de officiële versie is dat hij zijn nek heeft uitgestoken om CD&V-Antwerpen opnieuw op de kaart te zetten. ‘Zijn medestanders zullen zeggen dat hij een moedige daad heeft gesteld, een zelfopoffering die respect verdient. Dat is alvast hoe de CD&V-top de rangen sluit. Zijn criticasters zullen die 7 procent aangrijpen als stok om hem te slaan, want hoe je het ook draait of keert: 7 procent is een mager beestje.’

Links-rechts

Nog een andere CD&V’er, die goed scoorde in de lokale verkiezingen, zegt dat hij Peeters niets wil verwijten, ook al heeft die het in Antwerpen niet goed gedaan. ‘Ik ga niet zeggen dat Kris Peeters geklungeld heeft, want het probleem zit dieper’, luidt het.

Vanuit die hoek wordt gezegd dat de partij zich moet afvragen waarom het in sommige steden niet en in andere wel is gelukt. De links-rechtstegenstelling in de partij doet electoraal pijn. Daar gaat het over, meer dan over de rol van Peeters nog als boegbeeld, luidt het.

Een nacht van de lange messen lijkt daarom niet op til. ‘Er is helemaal geen rampscenario tegen Peeters gestart. Dat is niet aan de orde’, verzekert een CD&V-parlementslid. Niemand lijkt Peeters openlijk af vallen, zeker niet zolang de onderhandelingen in Antwerpen lopen.