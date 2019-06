Kris Van Dijck wordt tijdelijk voorzitter Vlaams Parlement

Morgen leggen 124 parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Die eedaflegging wordt voorgezeten door de ouderdomsdeken Herman De Croo (Open VLD). De Croo werd aangeduid als voorzitter van de eerste zitting door zijn anciënniteit in de Belgische parlementen. Hij zetelde voor het eerst in de Kamer in 1968.

Tijdens die eerste hoorzitting zal Van Dijck worden benoemd als tijdelijke voorzitter. Traditioneel levert de grootste partij de voorzitter van het halfrond en met 35 zetels is dat de N-VA. Van Dijck wordt naar voren geschoven omdat hij veel ervaring heeft in het parlement. ‘Kris zit sinds 1995 in het Vlaams Parlement, is een consensusfiguur en beschikt over tonnen ervaring’, stelt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.