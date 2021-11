Kritiek op Vlaams beleid om technische opleidingen en beroepen te versterken

‘Willen we als Vlaanderen in een technolo­gischer wereld ­relevant blijven en een ernstige bijdrage leveren om Europa minder afhankelijk te maken, dan hebben we exponentieel meer STEM-profielen nodig’, zegt Françoise Chombar, de voorzitter van de raad van ­bestuur van de chipontwikkelaar Melexis en van het STEM-platform in De Standaard. 'Er lijkt geen sense of urgency te zijn’, zegt Chombar. ‘De STEM-agenda duldt geen slappe uitvoering. Anders legt de Vlaamse regering een enorme hypotheek op onze toekomst en welvaart.’