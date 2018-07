Kritiek op opslag directie bij De Lijn

De oppositiepartij sp.a heeft vragen bij de nieuwe managementstructuur van De Lijn. De Vlaamse vervoersmaatschappij, die 8.000 mensen tewerkstelt, benoemde onlangs acht directeurs. Maar de nieuwe directeur strategie heeft amper 28 werknemers onder zijn hoede.

Verschillende directeurs kregen bovendien onlangs opslag terwijl het personeel als gevolg van een lopende reorganisatie in het ongewisse blijft over de toekomst. ‘Bij veel mensen schiet dat in het verkeerde keelgat’, zegt parlementslid Joris Vandenbroucke.

Reorganisatie

Een aparte directeur, die lid is van het managementcomité, voor 28 werknemers. Bij De Lijn, waar 8.000 mensen werken, is dat sinds kort realiteit als gevolg van een grote reorganisatie.

De Vlaamse vervoersmaatschappij wil tegen 2020 minstens 286 bediende- en mangementjobs schrappen via natuurlijke uitstroom. De Lijn schaft daarvoor haar dubbele hiërarchie met provinciale en thematische directies af. De vijf provinciale entiteiten, in de loop der jaren uitgegroeid tot baronieën, verdwijnen. Op de hoofdzetel in Mechelen, waar de thematische directeurs voor onder meer personeel en verkoop werken, worden heel wat diensten gecentraliseerd.

Het nieuwe managementcomité van directeur-generaal Roger Kesteloot telt nu acht directeurs, besliste de raad van bestuur in februari. Operaties, dat meer dan 5.000 chauffeurs aanstuurt, en Techniek, met 800 technici, zijn de grootste en zwaarste afdelingen.

Kesteloot klopt zich op de borst dat het nieuwe management comité een besparing is. Het directiekader daalt 20 procent van tien naar acht posten, wat een besparing van 313.000 euro oplevert. Maar die daling vindt in de praktijk niet plaats. De Lijn telt al langer slechts acht directeurs omdat de verantwoordelijken voor Techniek en Exploitatie na hun pen sioen niet werden vervangen.

Minidirecties

Bovendien rijst kritiek op een aantal minidirecties die Kesteloot invoert. Zo zal de nieuwe directeur Strategie van De Lijn amper 28 bedienden onder zijn hoede hebben. Voor de nieuwe afdeling Supply Chain Management zijn maar in 54 bedienden en een beperkt aantal arbeiders voorzien. De dienst moet het slecht georganiseerde voorraadbeheer oplossen, waardoor onderdelen te laat toekomen in werkplaatsen, zodat bussen en trams niet kunnen uitrijden.

Volgens critici werden de minidiensten speciaal opgericht voor de oude provinciale baronnen die nog geen nieuwe taak kregen in de nieuwe structuur. Daarom kreeg de Vlaams-Brabantse directeur Strategie toegeworpen en die van West-Vlaanderen Supply Chain Management. ‘De directeurs hebben zeer goed voor zichzelf gezorgd’, klonk het eerder al zuur.

Extra vergoeding

Vijf van de acht directeurs, die allemaal onder dezelfde baremaklasse vallen, kregen dit jaar ook nog eens een extra vergoeding van 300 euro bruto per maand toegekend. ‘Bij veel bedienden, die nog altijd niet weten welke job ze waar zullen uitoefenen, is dat in het verkeerde keelgat geschoten’, klaagt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die de informatie opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). ‘De top van De Lijn is herbenoemd en krijgt opslag, terwijl aan de kapotbespaarde basis ongerustheid heerst over de toekomst van het bedrijf’.