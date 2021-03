Kritiek op plan Weyts voor digitalisering onderwijs zwelt aan

Een onzeker budget, niet genoeg omkadering en een te eenzijdige focus op laptops. Minister Ben Weyts heeft de onderwijswereld niet helemaal mee met zijn Digisprong. 'Ik ben bezorgd dat dit een one-shotmaatregel is', klinkt het.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) wond er in januari geen doekjes om dat het digitaliseringsplan van minister van Ben Weyts (N-VA) ontoereikend is. 'We zijn opgetogen met de grote investering in ICT, maar erg bezorgd over de duurzame verankering in het onderwijs', schreef de raad in een nota.

Weyts maakt gespreid over dit en volgend jaar met zijn Digisprong 375 miljoen euro vrij voor meer ICT-toepassingen in de klas. Dat geld kadert in het relanceplan van de Vlaamse regering, maar de financiering dreigt na 2022 op te drogen.

Als je een toestel krijgt, moet je dat op termijn ook vervangen. Didier Van de Gucht Directeur GO!-basisschool Carolus Magnus Schaarbeek

'Ik ben bezorgd dat dit een one-shotmaatregel is. Als je een toestel krijgt, moet je dat op termijn ook vervangen', zegt Didier Van de Gucht, directeur van GO!-basisschool Carolus Magnus uit Schaarbeek. 'Wie gaat over drie jaar de rekening betalen? Scholen blijven in het ongewisse', zegt Ciska Schrooten, afdelingshoofd Education bij de IT-groep Econocom.

Garanties op nieuwe investeringen kan Weyts niet geven, maar volgens hem hebben we een point of no return bereikt. 'Elke onderwijsminister na mij zal moeten inzetten op digitalisering. We hebben de kar aan het rollen gebracht en ze zal blijven rollen', zegt hij.

Gunstige effecten

Laptops en tablets moeten ons tanende onderwijsniveau helpen op te krikken. 'Vooral zwakke leerlingen gaan er in onderzoeken op vooruit dankzij digitale toepassingen, omdat de leerkracht de les kan differentiëren en afstemmen op hun problemen', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). 'Tegelijk kunnen we meer uitdagingen aanreiken aan de sterke leerlingen', zegt Wilfried Wens, directeur van het Sint-Ursula Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Maar Vlaanderen loopt niet voorop in de digitalisering, en dat bleek een pijnlijke hiaat bij het uitbreken van de pandemie. In vergelijking met Scandinavische landen en Nederland hebben relatief weinig leerlingen voor schoolwerk toegang tot een computer.

'Boek achter glas'

Het blijft de vraag of de middelen, die vooral naar de aankoop van toestellen gaan, het onderwijs verbeteren. Er is ook infrastructuur en omkadering nodig om de aankoop van zulke toestellen te laten renderen.

De middelen waarmee scholen de juiste software kunnen aankopen en hun leerkrachten opleiden, blijken beperkt. 'Als je een boek achter glas steekt, verander je pedagogisch niets. En Digisprong voorziet amper in 60 euro per personeelslid om te leren werken met die tools', zegt Schrooten.

Zulke opleidingen zijn nochtans niet overbodig. Nauwelijks 55 procent van de leerkrachten kan voldoende goed lesgeven met digitale middelen, schatten de directies. Daarmee staan we in de staart van de lijst van OESO-landen.

Ook de eenzijdige focus van Weyts op het gebruik laptops is een bron van kritiek. 'We digitaliseren het onderwijs pas en we verengen de keuze voor de technologie al. Het is belangrijk dat je de scholen het soort toestel zelf laat kiezen', zegt Schrooten.