'Kwantumsprong richting een digitale VRT'...

Tegen een zeer woelige achtergrond werkte Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) elf maanden aan de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. ‘Het is een mooi evenwicht geworden dat de Vlaamse mediasector in zijn geheel moet laten groeien.’

De indexering van het reclameplafond zal voortaan de markt volgen. Is dat een overwinning voor de private spelers?

Dalle: ‘Zij vroegen dat, maar de Vlaamse regering staat er ook helemaal achter. Het marktaandeel van de VRT zal zo niet stijgen als de totale advertentiemarkt krimpt, maar zal daarentegen sterker stijgen als er een sterkere groei van de markt is. En we mikken op groei. Het is onze hoop via samenwerking met de private spelers meer inkomsten in onze Vlaamse mediasector te kunnen houden, waar die nu naar Amerikaanse bedrijven vloeien. In die zin is die marktindexering een toekomstperspectief, ook voor de productiehuizen. Als er indexering is, zal een derde van de groei naar externe productiehuizen gaan.’

Een belangrijke overwinning voor de omroep: VRT.NU wordt niet aan banden gelegd en VRT.NWS mag nog longreads aanbieden.

Dalle: ‘Deze beheersovereenkomst is een kwantumsprong richting een meer digitale VRT, waarin we ook enorm gaan investeren. En dat is logisch: tegen 2023 zullen in primetime meer 18- tot 44-jarigen niet-lineair kijken dan lineair. Bovendien hebben we de ambitie met het nieuwsaanbod van VRT 65 procent van de jongeren te bereiken, dus moeten we inzetten op moderne platformen en apps. De belangrijkste beperking voor VRT.NU is dat previews van internationale series niet toegelaten zijn. Voor nationale series mag VRT kiezen tussen verkopen aan platformen als Streamz en gratis bij de VRT. Dat is een commerciële overweging: wij gaan daar niet ingrijpen.’

‘Wat VRT.NWS betreft, kleven we voor het eerst een percentage op het aandeel audiovisuele content op de nieuwssite. Uit volle overtuiging: VRT.NWS is geen krantenwebsite, audio en video zijn de toegevoegde waarde. Longreads zijn inderdaad niet verboden omdat we geen keizer-koster willen spelen en leestekens gaan tellen. De RTBF heeft zulke beperkingen: ik heb daar nog geen enkel Waals mediabedrijf horen over juichen.’

De private sector reageert eerder achterdochtig. ‘The proof of the pudding is in the eating’.