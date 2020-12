Kwart Vlaamse coronasteun gaat naar cafés en restaurants

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren van de coronapandemie, omdat hij in tegenstelling tot de winkels nog altijd de deuren dicht moet houden.

Ook in gewone jaren is de horeca al goed voor een op de vijf faillissementen. De vraag is hoe zwaar de schade wordt als de steun aan de sector stopt en de rechtbanken weer faillissementen uitspreken.

Crevits zei dat we nog altijd in de 'EHBO-fase' zitten, waarbij de horeca steun moet krijgen zolang hij dicht moet blijven.

Als Crevits verwijst naar een kwart van het coronabudget voor de horeca, heeft ze het uitsluitend over de subsidies voor bedrijven, zoals hinder-, compensatie- en ondersteuningspremies en het Vlaams beschermingsmechanisme. Daarnaast is er ook steun voor gezinnen, zijn er soepeler financiering en waarborgen voor bedrijven, die via Participatiemaatschappij Vlaanderen lopen, en steun voor de handelshuurlening. Die zijn niet in de cijfers van Crevits inbegrepen. De minister herhaalde in het parlement dat de steun voor handelshuurleningen verlengd wordt.