Kwart van Vlaamse innovatiesteun gaat naar 25 bedrijven

Van het miljard euro dat de Vlaamse regering de jongste vijf jaar in innovatiesteun pompte, is een kwart naar 25 grote bedrijven gevloeid. Maar de kentering is ingezet, zegt Vlaio. ‘Vorig jaar ging de helft van de middelen naar kmo’s.’

Hoe doeltreffend is het Vlaams beleid? Dat is de hamvraag in het kerntakendebat dat de regering-Jambon dit jaar voert onder de naam ‘Brede Vlaamse Heroverweging’. Daarbij zal ook gekeken worden naar de bedrijfssubsidies, waar Vlaanderen zich bij gebrek aan fiscale hefbomen van bedient. In tien jaar zijn de subsidies verdubbeld die via het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Vlaio) worden uitgedeeld: van 189 miljoen in 2012 naar 402 miljoen vorig jaar.

Voor econoom Ivan Van de Cloot, die de doorlichting begeleidt, is er nood aan een fundamenteel debat. ‘Subsidies zijn nuttig als ze jonge technologieën helpen te ontwikkelen of als er marktfalen is. Maar in ons land is de neiging groot voor elk probleem de overheidsportefeuille open te trekken.’

De bedrijfssubsidies van Vlaio vallen uiteen in twee categorieën: economische steun en innovatiesteun. Onder de economische steun vallen de strategische transformatiesteun, die interne opleidingsprojecten een duw in de rug geeft, de ecologische steun en de kmo-portefeuille. In die laatste zette minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vorig jaar het mes. Dat bedrijven met de steun van Vlaanderen teambuildings of lessen mindfulness konden organiseren, bezorgde de overheid rode kaken. Dat soort zaken is nu geschrapt, wat zich laat voelen in de cijfers: de economische steun is vorig jaar voor het eerst gedaald, met een kleine 50 miljoen.

Voor Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD), die de cijfers verzamelde, moet het fundamenteler. ‘Een rondvraag van consultant IDEA leert dat slechts 8 procent van de ontvangers van transformatiesteun hun projecten zouden schrappen als de overheid ze niet zou steunen. Het lijkt ons efficiënter en effectiever om die middelen in te zetten voor economische infrastructuur en lastenverlaging. Uiteraard kan dat pas als de vennootschapsbelasting regionale materie wordt. Ik denk dat we daar bij de volgende staatshervorming voor moeten gaan.’

Janssen Pharmaceutica heeft ingezet op samenwerkingen met universiteiten, spin-offs en kmo's. Zo'n ecoysystemen maken het interessanter om hier te investeren. Reinhilde Veugelers Professor bedrijfseconomie KU Leuven

De kmo-portefeuille werd succesvol onder vorig economieminister Philippe Muyters (N-VA). ‘Voor mij draaide het alleen om het compenseren van de hoge belastingdruk in dit land’, zegt hij. ‘Al jaren vraag ik de regio’s minstens een deel van de vennootschapsbelasting te geven, zodat we die in Vlaanderen kunnen verlagen en subsidies schrappen. Maar we staan daar alleen in. De Franstaligen, en met name de PS, delen liever geld uit. Wat je wel moet behouden, is de innovatiesteun. Excellent onderzoek is duur en biedt geen garantie op succes. Als risico’s niet worden gedeeld, gebeuren veel ontwikkelingen niet’, zegt Muyters.

De innovatiesteun zit in de lift. Vorig jaar kende Vlaanderen aan 700 bedrijven samen 297,5 miljoen toe, bijna het dubbele van vijf jaar geleden. Volgens Vlaio is het doel de Lissabon-norm, waarbij 3 procent van het bruto binnenlands product naar onderzoek en ontwikkeling (O&O) gaat. Dat is in zicht, maar vereist nog aanzienlijke uitgaven. ‘Die moeten stromen naar kenniscentra, maar ook een impuls geven aan de O&O-bestedingen bij ondernemingen. Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat innovatiesubsidies ertoe leiden dat bedrijven meer eigen middelen inzetten en meer nieuwe producten succesvol op de markt brengen.’ Vlaio benadrukt dat de steun niet vrijblijvend is. ‘Minister Crevits heeft de voorwaarden aangescherpt. Bedrijven moeten tienmaal de ontvangen bedragen aan economische en maatschappelijke impact realiseren.’

Lissabon-norm

Vande Reyde onderschrijft dat, maar klaagt aan dat de kennis gebrekkig verspreid wordt. ‘Van het miljard euro dat de jongste vijf jaar aan innovatiesteun is uitgedeeld, is een kwart naar de top 25 van ontvangers gegaan.’ Tel daar de economische steun van de jongste vijf jaar bij en je krijgt het lijstje dat bij dit artikel staat afgedrukt. Op kop staan kleppers als Janssen, Umicore, Barco, Siemens en Agfa. Volgens Vlaio speelt de wet van de grote getallen. ‘Grote O&O-intensieve bedrijven dienen meer en grotere projecten in omdat ze meer spenderen aan innovatie. Er is wel een limiet: maximaal 8 miljoen O&O-steun per jaar en 12 miljoen voor internationale samenwerkingsprojecten.’

Een deel van de subsidiemiddelen kan je efficiënter inzetten voor economische infrastructuur en lastenverlaging. Maurits Vande Reyde Vlaams Parlementslid Open VLD

De concentratie in een beperkt aantal sectoren wordt aangepakt, luidt het. ‘We verlagen de drempels en zetten extra in op kennisverspreiding naar kmo’s. Met succes: nooit kregen zoveel bedrijven innovatiesteun als vorig jaar.’ Unizo bevestigt dat. In 2020 ging de helft van het budget naar kmo’s, het aandeel van de grootste 25 ontvangers zakte naar 15 procent. ‘Tegelijk blijft de ambitie dat Vlaanderen een vestigingsplaats is voor de wereldwijde O&O-afdelingen van multinationals’, zegt Vlaio.

Een fundamentele vraag is of de overheid multinationals moet steunen die enorme winsten maken. Professor bedrijfseconomie Reinhilde Veugelers (KU Leuven) vindt van wel. ‘Voor Vlaanderen is het belangrijk dat Janssen aantrekkelijk blijft in de Johnson & Johnson-groep. Janssen heeft de voorbije jaren ingezet op samenwerkingen met universiteiten, spin-offs en kmo’s. Zo creëer je ecosystemen, die het interessanter maken om hier te investeren.’ Volgens Veugelers kan de evaluatie wel beter. ‘Individuele dossiers worden geëvalueerd, maar het systeem wordt te weinig doorgelicht.’