Laadpaal op maximum 250 meter van uw voordeur

Kleinere straal

Vandaag hebben burgers al de mogelijkheid om bij hun lokaal bestuur een laadpaal aan te vragen. Als er nog geen laadpaal in de buurt is, moet de stad of de gemeente een publiek laadpunt voorzien in een straal van 500 meter rond de woning. Peeters verkleint die straal naar 250 meter. Vrijdag werd het besluit goedgekeurd door de Vlaamse regering.