‘Laat bedrijven investeren in moderne schoolapparatuur'

Bedrijven moeten een fiscale aanmoediging krijgen om te investeren in moderne machines en opleidingsapparatuur voor scholen. Dat voorstel legde de Vlaamse regering gisteren op tafel op het Overlegcomité. De federale regering en de deelstaatregeringen onderhandelen daar over een arbeidsdeal, een pakket maatregelen waarmee premier Charles Michel (MR) de knelpunten op onze arbeidsmarkt wil aanpakken.

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt voor dat de federale regering een taxshelter invoert voor bedrijven die investeren in opleidingsmateriaal voor scholen zoals ICT, lasapparatuur of een nieuwe verfmachine. Naar analogie met het fiscaal voordeel dat al bestaat voor filmproducties zouden bedrijven hun investeringen in het onderwijs voor meer dan 100 procent kunnen aftrekken.

Autofabrikanten bieden al wagens aan waarop leerlingen in de richting automechanica kunnen oefenen. Als ze de schoolbanken dan verlaten, hebben ze de juiste vaardigheden om de nieuwste modellen te onderhouden. Die praktijk hoopt Crevits een duwtje in de rug te geven. ‘Het is ook in het belang van de bedrijven dat leerlingen niet met verouderd materiaal werken zodat ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.’