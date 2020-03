Lachaert vindt kernuitstap 2025 geen goed idee

Volgens Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter van Open VLD, is het onhaalbaar geworden in 2025 de kerncentrales te sluiten.

Als het van Egbert Lachaert afhangt, vaart Open VLD eind maart een andere koers over kernenergie. De partij steunt tot nader order de wet op de kernuitstap, die oplegt dat eind 2025 alle Belgische kerncentrales de deuren sluiten.

In een e-book, 'Puur Blauw' waarin hij zijn politieke ideeën uit de doeken doekt, maakt Lachaert duidelijk dat hij die kernuitstap geen goed idee vindt. In het boek legt hij uit dat er investeringen nodig waren in gascentrales, zodat er capaciteit is om energie op te wekken zodra de kerncentrales sluiten. De afgelopen twee jaar werd er, door de val van de regering en de aanslepende formatie, echter kostbare tijd verloren.

'De conclusie is dan ook dat dat ons land op dit ogenblik niet klaar is om alle nucleaire capaciteit af te bouwen in 2025.'

België telt zeven kernreactoren. Lachaert pleit er voor de drie oudste te sluiten: Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Ook de twee 'scheurtjesreactoren' Doel 3 en Tihange 2 moeten dicht, vindt hij.

Maar de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3, kunnen volgens hem open blijven. Lachaert schrijft dat België de twee reactoren 'zeer goed zal kunnen gebruiken' als de rest van de nucleaire capaciteit sluit in 2025.

'Het is intussen glashelder dat gezien de verloren tijd Doel 4 en Tihange 3 best verlengd worden in hun levensdduur. Deze beslissing uitstellen, kan de consdument en de belastingbetaler veel geld kosten want de eisen van de exploitant zullen steeds hoger worden.'

Voorzittersverkiezingen

Lachaert is samen met voormalig minister Bart Tommelein, Vlaams parlementslid Els Ampe en lokaal lid Stefaan Nuytten kandidaat om eind maart Gwendolyn Rutten op te volgen als partijvoorzitter. De partijleden van Open VLD kiezen eind maart een eerste keer. Als niemand van de vier vijftig procent van de stemmen haalt, volgt van 27 tot 31 maart een tweede ronde.

Afspiegelingsregering

