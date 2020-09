Lancering corona-app week uitgesteld

In juli ging de Vlaamse overheid een samenwerking met het technologiebedrijfje Devside aan om een app te ontwikkelen die bijhoudt met wie mensen in contact komen. De app is door de laatste ontwikkelingsfase heen en wordt nu getest bij 10.000 mensen.

Als alles goed gaat, is de app in de week van 28 september voor het grote publiek beschikbaar.

'We hebben elke regio gevraagd vrijwilligers te zoeken die de app in realtime gebruiken', zegt Karin Moykens, die het interfederaal comité testing en tracing leidt.

Uitwisseling gegevens

De traceerapp moet compatibel zijn zodat die gegevens kan uitwisselen met gelijkaardige apps in andere landen. 'Dat is handig voor vakantiegangers en grensarbeiders', zegt Moykens. De ontwikkelaars wachten daarvoor nog op een advies van Europa. Dat zou er op 17 september zijn.

'Pas dan kan de testfase van tien dagen beginnen. Als alles goed gaat, is de app voor het grote publiek in de week van 28 september beschikbaar', zegt Moykens. Het interfederaal comité hoopte de app op 1 september te lanceren.

Bluetooth

De app moet in kaart brengen met wie een besmet persoon fysiek contact heeft. Wie positief test op corona, krijgt een code die hij in de app kan ingeven. Die stuurt een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette persoon is geweest. De app draait op bluetoothtechnologie van de encryptiespecialist Bart Preneel (KU Leuven). Die technologie garandeert de anonimiteit van de gebruikers.