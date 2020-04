'Leerachterstand is nu onvermijdelijk'

Een volledige hervatting van de lessen dit schooljaar is niet haalbaar. De leerlingen zullen nog veel meer dan tot nu toe gepland via de laptop moeten leren. ‘Ik beschouw de rest van dit schooljaar vooral als een aanloop naar september.’

Elke dag krijgt Paulette Devetter berichten van leerlingen die vragen wanneer de school eindelijk weer opengaat. 'Ze snakken naar contact.' Als directrice moet ze het merendeel van de 950 leerlingen van Richtpunt Campus Gent teleurstellen. Slechts een fractie van hen zal over drie weken af en toe naar school mogen komen. De rest moet het doen met instructiefilmpjes, invuloefeningen en chats met de leerkracht op WhatsApp.

'Ik heb enorm veel respect voor het enthousiasme waarmee mijn leerkrachten in zo korte tijd al die nieuwe kanalen en media hebben ontdekt. Ze zijn er tot 16 uur per dag mee bezig.' Het aanleren van nieuwe leerstof wordt tot 'de essentie' beperkt, zegt ze. 'We zijn blij als een deel van het zesde en zevende jaar dit schooljaar nog veilig opstart. Ik beschouw deze maanden vooral als een aanloop naar september.'

Nieuwe leerstof

Al zeven weken zitten 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen thuis. Sinds deze week bieden de scholen nieuwe leerstof aan, het zogenaamde pre-teaching. Leerlingen leren al iets thuis, zodat de leerkracht later op school sneller door de leerstof kan gaan om de tijd die rest in het sterk ingekorte schooljaar efficiënt te benutten, en zo de achterstand in te halen.

Er snel de leerstof doorjagen, dat gaat niet. Marjan Chaubet directrice GO! atheneum Boom

‘In plaats van pre-teaching spreken we beter over homeschooling’, zegt pedagoog Bert Smits van Schoolmakers, een organisatie die advies geeft over onderwijsvernieuwing. 'De heropstart verloopt veel trager dan voorzien en we moeten veel meer dan de oorspronkelijk verwachte twee weken lessen inhalen.'

Leerachterstand wordt onvermijdelijk, erkent hij. 'We moeten realistisch zijn. We zijn kostbare tijd kwijt. En dat geldt zeker voor zwakkere leerlingen, die er het meest baat bij hebben op school te zitten.'

Kansarme gezinnen

Onderzoek leert dat leerlingen die zelfstandig kunnen werken, zelf een planning maken en zonder toezicht geconcentreerd taken maken, het goed doen bij een systeem dat veel vrijheid laat. De rest krijgt het veel moeilijker. 'En dat zijn vaak kinderen uit kansarme gezinnen', zegt Smits.

We kunnen aan leerlingen die een opleiding als schilder of decorateur volgen moeilijk zeggen dat ze hun kamer moeten behangen. Stijn Valkeneers directeur GO! Next Level X

De door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beloofde levering van 10.000 laptops voor gezinnen zonder computer kwam afgelopen week op gang, maar nog steeds zijn er heel wat leerlingen die de lessen niet kunnen volgen. 'We merken dat sommige leerlingen taken proberen te maken op hun gsm', zegt Stijn Valkeneers, de directeur van GO! Next Level X in Hasselt.

Ook voor opleidingen als schilder en decorateur ziet hij weinig kansen voor afstandsonderwijs. 'De optie theorie is beperkt en en we kunnen moeilijk zeggen dat ze hun kamer moeten schilderen of behangen.'

Spijbelen

De leerlingen geven aan dat ze grote behoefte hebben om met klasgenoten en leerkrachten te praten over de voorbije periode, zegt Marjan Chaubet, de directrice van GO! atheneum Boom. 'Daar moeten we ruimte voor maken. Een leerkracht die er nog snel alle leerstof door wil jagen, dat kan niet.'