Leerboeken 450 basisscholen geblokkeerd in Boom

De leerboeken van 450 Vlaamse basisscholen zitten vast bij een logistieke verdeler in Boom. De onderaannemer van de boekenverdeler Cloudwise krijgt de boekenpakketten niet verdeeld door technische problemen.

Een maand na de start van het schooljaar wachten de leerlingen van een 450-tal Vlaamse basisscholen nog steeds op hun leerboeken. Het e-commerceplatform Schoolsupply van het Nederlands-Belgische bedrijf Cloudwise krijgt de boeken niet geleverd door problemen bij de logistieke onderaannemer in Boom. 'Alle boeken moeten in het magazijn met pickingmachines uit hoge palletstellingen worden gehaald', zegt de directeur van Cloudwise België, Philip Vermeylen. 'Dan worden ze per pakket - per leerjaar of per klas - samengesteld en verpakt. Door problemen met onder andere de pickingmachines zit op dat proces vertraging.'

Deze zomer moest Cloudwise al eens vertraging melden bij de scholen. Vier weken na het begin van het schooljaar is er nog steeds geen oplossing. Vermeylen: 'We zijn pas op 17 september verwittigd over de aanhoudende problemen. Daardoor verschuiven nu plots en onaangekondigd voor een deel van de scholen de eerder doorgegeven leverdata naar oktober.'

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelde Cloudwise België in augustus in gebreke. 'Met die juridische stap wezen we het bedrijf op zijn verantwoordelijkheid en maanden we het aan om het probleem op te lossen', zegt directeur-generaal Lieven Boeve. 'Het bedrijf zou in september de achtergelopen leveringen inhalen, maar nu vernemen onze scholen dat hun boeken er pas in de loop van oktober zullen zijn. Dat is voor de getroffen scholen en leerlingen onaanvaardbaar.' Zelf nam Cloudwise intussen ook juridische stappen tegen de onderaannemer. Om die reden maakt Vermeylen de naam van de logistieke partner liever niet bekend. 'We begrijpen dat dit voor scholen heel vervelend is. We doen er alles aan om scholen tegemoet te komen en dit snel op te lossen', zegt de Cloudwise-directeur.

Tegemoetkoming

Als tegemoetkoming heeft Cloudwise na overleg met de uitgeverijen digitale inhoud voor de eerste hoofdstukken ter beschikking gesteld.

'De scholen moeten die dan afdrukken, maar dat is erg omslachtig en tijdrovend', zegt Boeve. Cloudwise vergoedt de printkosten wel, maar toch overwegen veel scholen via Katholiek Onderwijs Vlaanderen een schadevergoeding te vragen.

Het e-commerceplatform Schoolsupply werd vorig jaar in België opgericht door Cloudwise, nadat het ICT-bedrijf de schoolboekenactiviteiten had overgenomen van Standaard Boekhandel. De schoolboekentak was daar uitgegroeid tot 10 à 15 procent van de omzet, maar werd door de complexe afhandeling van de bestellingen steeds meer een molensteen rond de nek van de eigenaarsfamilie Schotte. Vorig jaar moest Standaard Boekhandel noodgedwongen de boekenverkoop aan het lager en secundair onderwijs van de hand doen.

Volgens het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is de lange wachttijd ongezien. 'Een week vertraging is al voorgekomen. Maar een maand wachten hebben we nog nooit meegemaakt', zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere. 'We hebben de mogelijkheden bekeken om iets te doen, maar het gaat hier om een contract tussen twee partijen, waarvan er een zijn verplichtingen niet nakomt. Wij zijn nergens bij betrokken. De contracten zijn niet door de overheid afgesloten.'