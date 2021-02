Leerkrachten krijgen hulp om leerachterstand aan te pakken

Om de leerachterstand, een gevolg van maandenlang thuisonderwijs, weg te werken, kijkt minister van Onderwijs Ben Weyts naar extra handen in de klas. Hij trekt 10 miljoen euro uit om bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten aan te trekken.

De impact van de coronacrisis op leerlingen is groot. Leerkrachten krijgen de leerachterstand dit jaar niet meer weggewerkt, waarschuwden onderwijsexperts deze week. Daarom werd voorgesteld om leerstof te schrappen, maar dat was niet naar de zin van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Om de leerachterstand weg te werken, kijkt Weyts daarom naar extra helpende handen in de klas. Daarom trekt Weyts 10 miljoen euro extra uit om bijvoorbeeld leerkrachten zonder voltijdse ­opdracht of onlangs gepensioneerde leerkrachten te laten bijspringen tijdens en buiten de lesuren.

'Het is alle hens aan dek', zegt Weyts. 'Onze leerkrachten sloven zich al maanden uit: ze kunnen alle hulp gebruiken in onze strijd tegen de leerachterstand. Ik doe een oproep aan iedereen met een pedagogisch bekwaamheids­bewijs: als je kunt helpen, bied je dan aan.'

Tot einde schooljaar

Het nieuwe initiatief gaat in na de krokusvakantie en loopt nog tot het einde van het schooljaar, op 30 juni. Wie wil helpen, kan zich simpelweg aanbieden in de scholen. De minister verzekert dat er geen ellenlange rapporten of ingewikkelde aanvraagprocedures komen.