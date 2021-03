Leerkrachten krijgen voorlopig geen voorrang bij vaccinatie

'Op de interministeriële conferentie (IMC) van ministers van Volksgezondheid is beslist om slechts één beroepsgroep prioriteit te geven in de vaccinatie, en dat zijn de politieagenten op het terrein', zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan Het Laatste Nieuws.

Unisono

In de onderwijswereld klinkt nochtans unisono de vraag om van alle beroepsgroepen de leerkrachten eerst te vaccineren. 'We vragen met aandrang al onze personeelsleden de mogelijkheid te gunnen zich prioritair te laten vaccineren nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest. Onze leerkrachten, maar vooral onze jongeren zijn zeker deze beslissing waard', schrijft de directiecommissie basisonderwijs van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste onderwijsspeler, vrijdag in een open brief.