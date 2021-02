Leerkrachten kunnen sneller worden ontslagen

Geen geheim

Het is geen geheim dat Weyts wilde sleutelen aan de evaluatie- en ontslagprocedures. Dat in het schooljaar 2018-2019 maar 29 vastbenoemde leerkrachten op een personeelsbestand van 115.000 personeelsleden werden ontslagen, was voor hem een indicatie dat er iets scheelde aan het hr-beleid. 'Wie het systeem van de vaste benoeming gebruikt als een beschermend schild voor onwil of onbekwaamheid moet eruit', zei hij enkele maanden geleden.