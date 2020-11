Leerlingen basisscholen en eerste graad secundair voltijds naar school

Na de herfstvakantie schakelt de tweede en derde graad van het secundair onderwijs over naar halftijds afstandsonderwijs.

Na de herfstvakantie mogen leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw voltijds naar de klas. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs wordt gekozen voor halftijds afstandsonderwijs. Dat is maandag beslist op een onderwijsoverleg met Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen.