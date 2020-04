Leerlingen moeten faire kans krijgen om tekorten op te halen

Maandag gaan de scholen aan de slag met nieuwe leerstof in afstandsonderwijs. Hoewel er steeds meer vraag is naar duidelijkheid over examens en deliberaties, stelt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een concreet draaiboek over onderwijs post-corona nog even uit.

Vrijdag zat het kabinet van minister Weyts samen met de koepels en vakbonden. Ze hoopten een draaiboek voor te leggen over de heropstart van de scholen. Dat kwam er niet van: behalve een paar algemene principes ('gezondheid van de leerlingen en leerkrachten blijft vooropstaan', 'scholen blijven de eerste regisseur') werden geen grote knopen doorgehakt.

Weyts wil wachten met een echt draaiboek tot volgende week, wanneer hij samen met het onderwijsveld ook een datum voor het heropenen van de scholen voorstelt aan de Nationale Veiligheidsraad. Dat gebeurt ten vroegste 4 mei.

Liever geen examenperiode

Wel werd al afgesproken dat elke leerling recht heeft op een faire evaluatie. 'Dat betekent dat elke leerling de kans moet hebben op een evaluatie om bijvoorbeeld tekorten uit het eerste semester te kunnen ophalen', zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Weyts.

Ook is het duidelijk dat voorrang gaat naar lestijd en scholen best zo veel mogelijk op permanente evaluatie overstappen in plaats van een echte examenperiode te organiseren. Een nooddecreet is in de maak om scholen daarin de nodige juridische flexibiliteit te geven.

Virologen zeggen dat kleuterklassen weer open kunnen omdat jonge kinderen nauwelijks vatbaar blijken voor het virus. Maar daarbij vergeten ze de kleuterjuffen. Michaël Devoldere Woordvoerder Ben Weyts

De opvang op school wordt ook uitgebreid. Nu staat die open voor kinderen van ouders uit cruciale sectoren, zoals de zorg, en voor kwetsbare leerlingen. 'Als de economie heropstart en weer meer winkels opengaan, is het logisch dat scholen de nodige flexibiliteit ten aanzien van die ouders tonen. We willen absoluut vermijden dat kinderen bij grootouders worden opgevangen', zegt Devoldere.

Fiasco

Dat de concrete beslissingen op zich laten wachten, heeft te maken met het fiasco van woensdag. De Nationale Veiligheidsraad had nog maar net besloten dat ouderen in woon-zorgcentra bezoek mochten krijgen toen de sector zelf meedeelde dat ze die maatregel niet zou toepassen. Ook op het vlak van onderwijs is er de vrees een beslissing te nemen die niet strookt met de bezorgdheden van het veld.

Het zijn vooral de vakbonden die die bezorgdheden vertolken. Ze vinden dat er te weinig aandacht is voor de veiligheid van leerkrachten in de scenario's die circuleren over de heropstart.